ABO

Nach Tod eines US-Soldaten droht Trump dem Iran mit Rache

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Trump schließt Festnahme Netanyahus in den USA aus
©APA/APA/AFP/GETTY/ANDREW HARNIK
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mit besonders harter Vergeltung gedroht. "Jedes Mal, wenn der Iran einen amerikanischen Soldaten tötet, wird er diesen Tod um ein Vielfaches bezahlen!", schrieb er auf Truth Social. Er habe unter anderem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine entsprechend angewiesen - was genau das Militär auf Trumps Anordnung hin tun soll, ließ der Präsident offen.

von

Am Wochenende hatte das US-Militär erstmals seit den Anfangstagen des Iran-Kriegs wieder den Tod von drei weiteren US-Soldaten nach iranischem Beschuss verkündet. Zwei von ihnen waren demnach am Freitag bei einem Einsatz in Jordanien ums Leben gekommen, als sich US-Streitkräfte und Verbündete gegen iranische Raketen- und Drohnenangriffe verteidigten. Ein dritter sei bei einer "kontrollierten" Sprengung nicht detonierter Kampfmittel aus einer abgeschossenen iranischen Einwegdrohne ums Leben gekommen. Die offiziell bekannte Zahl der im Iran-Krieg gefallenen Militärs steigt damit auf 17.

Zuletzt hatte das US-Militär die neunte Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik angegriffen. Teheran meldete Explosionen in mehreren Landesteilen und reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait.

Wie Trump auf Truth Social außerdem postete, schließt er eine Festnahme des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu bei einem Besuch in den USA aus. Der Regierungschef werde dort auf keinen Fall verhaftet, erklärte Trump auf seiner Online-Plattform.

Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hatte in einem am Samstag ausgestrahlten Video-Podcast der "New York Times" gesagt, die Rechtsabteilung der Stadt prüfe ein solches Vorgehen. Mamdani bezeichnete Netanyahu als Kriegsverbrecher, der vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag gehöre.

Netanyahu reist traditionell im September zur UNO-Vollversammlung nach New York. Der IStGH hat gegen ihn einen Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen erlassen. Israel weist die Zuständigkeit des Gerichts zurück und bestreitet die Vorwürfe.

JOINT BASE ANDREWS, MARYLAND - JULY 19: US President Donald Trump speaks to reporters after landing in Air Force One on July 19, 2026 in Joint Base Andrews, Maryland. Trump is returning to the White House after attending the FIFA World Cup 2026 Final where Spain defeated reigning World Cup champions Argentina, who were led by Lionel Messi, with the lone goal coming from Ferran Torres #7 in the 106th minute of extra time. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Houthi eröffnen eine neue Front
Politik
Houthi verhängen Seeblockade gegen Saudi-Arabien
Russische Luftangriffe auf die Hafenanlagen von Odessa (Archivbild)
Politik
Tote und Verletzte durch russischen Beschuss auf Odessa
Burnham - Britischer Premier wird man formell durch Auftrag des Königs
Politik
Andrew Burnham ist neuer britischer Premier
Angriff auf internationales Frachtschiff
Politik
Tote nach russischem Angriff auf Frachtschiff bei Odessa
Wieder Angriffe des US-Militärs im Iran
Politik
Sorge vor Ausweitung des Iran-Kriegs wächst
Judit Polgár mischte die Schachwelt auf
Politik
Ungarn: Schach-Star Judit Polgár soll Präsidentin werden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER