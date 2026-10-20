Grazer Start-up produziert KI-Trauerreden mit Dompfarrer Toni Faber

Ein klein wenig steif wirkten die Sprachanimationen bei der Produktpräsentation noch, aber das Aussehen täuschend echt. Kunden sollen selbst bestimmen, in welchem Lebensabschnitt, mit welchem Ton und Aussehen oder welcher Kulisse sie ihre finale Botschaft senden. Wer lieber einen vorgefertigten Sprecher will, kann etwa zum „Fabertar“ greifen. Es handle sich um keinen Ersatz für Trauerfeiern, sondern eine Ergänzung, wie die Firma betont.

Bearbeiten können die Videos aber nur lebende Kunden. „Sobald jemand verstorben ist und nicht mehr über seine Rechte, die IP-Rechte, sein Aussehen, seine Stimme entscheiden kann, dann machen wir das nicht“, sagt Geschäftsführer Philipp Berkessy. Auch Schabernack mit dem virtuellen Dompfarrer sei nicht möglich. „Ich gebe jede einzelne KI-Trauerrede frei“, bekräftigte Faber für alle Videos mit seinem Avatar. Alles, was klar über den katholischen Rahmen hinausgehe, sei nicht umsetzbar.