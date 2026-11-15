805 Millionen Euro: Italien bestraft Meta für den Facebook-Zugriff auf Handyfotos
Die italienische Datenschutzbehörde wirft dem Konzern vor, über die Facebook-App für Android ohne gültige Einwilligung auf Fotos und Videos zugegriffen zu haben. Um welche Funktion es geht, was Meta binnen 60 Tagen ändern muss und was Nutzerinnen und Nutzer selbst prüfen können.
Die italienische Datenschutzbehörde Garante per la protezione dei dati personali hat gegen Meta Platforms Ireland eine Strafe von 805 Millionen Euro verhängt. Das geht aus einer Mitteilung der Behörde vom 14. November hervor. Der Vorwurf lautet, Meta habe über die Facebook-App für Android auf Fotos, Videos und die dazugehörigen Metadaten auf den Smartphones italienischer Nutzerinnen und Nutzer zugegriffen, ohne eine eigene Einwilligung einzuholen und ohne ausreichend zu informieren.
Laut Garante entspricht die Summe rund 0,47 Prozent des weltweiten Konzernumsatzes. Betroffen sind nach Angaben der Behörde rund 20 Millionen Android-Nutzerinnen und -Nutzer in Italien. Meta hat sich bisher nicht öffentlich zu der Entscheidung geäußert, der Konzern kann dagegen Rechtsmittel einlegen.
Um welche Facebook-Funktion es geht
Im Zentrum steht eine Funktion, die Facebook seit 2023 anbietet. Beim Scrollen durch die App schlägt sie Fotos und Videos aus der Galerie des Handys als mögliche Beiträge vor. In der englischen Fassung der Mitteilung heißt sie „Get tips from your gallery while browsing Facebook“.
Die Behörde stört sich vor allem an der Art der Freigabe. Für den Zugriff auf die Galerie gab es nur eine einzige Berechtigung, die für die ganze App und mehrere Funktionen galt. Davor stand ein allgemeiner Hinweis auf das Einschalten weiterer Funktionen, die Vorschläge aus der Galerie wurden darin nicht erwähnt. Eingeschaltet war die Funktion von Haus aus.
Warum Italien und nicht Irland entscheidet
Meta hat seinen europäischen Sitz in Irland, bei Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung ist meist die irische Behörde federführend. Der Konzern hatte deshalb eingewandt, Rom sei nicht zuständig. Die Garante wies das zurück. Sie stützt sich auf Artikel 122 des italienischen Datenschutzgesetzes, mit dem Italien die EU-Richtlinie für den Datenschutz in der elektronischen Kommunikation umsetzt. Für diese sogenannten ePrivacy-Regeln gibt es keine zentrale Zuständigkeit einer einzigen Behörde.
Das Verfahren begann im Juli 2025 nach einer Beschwerde des Konsumentenschutzvereins Centro Tutela Consumatori Utenti in Bozen. Bei der Höhe der Strafe rechnete die Behörde die große Zahl der Betroffenen, die andauernde Verletzung, eine frühere Entscheidung gegen das Unternehmen aus dem Jahr 2019 und die aus ihrer Sicht geringe Kooperation an. Mildernd wertete sie Änderungen, die Meta nach der Beschwerde vornahm. Sie seien aber verspätet gekommen und erreichten nur jene, die die App aktualisieren.
Was Meta jetzt ändern muss
Binnen 60 Tagen muss Meta für die Vorschläge aus der Galerie eine eigene, gezielte Einwilligung einholen. Darin muss stehen, wozu die Funktion dient, dass sie auf die Galerie zugreift und wie man sie abschaltet. Außerdem muss sie standardmäßig ausgeschaltet sein, auch bei allen, die die Berechtigung schon erteilt haben. Verstreicht die Frist, darf die Funktion bei Nutzerinnen und Nutzern ohne gültige Einwilligung nicht mehr aktiviert werden.
Innerhalb von 30 Tagen muss der Konzern melden, welche Schritte er eingeleitet hat, nach 90 Tagen, welche Maßnahmen umgesetzt sind. Ob Inhalte aus der Galerie zum Training von KI verwendet wurden, war nicht Teil des Verfahrens, Meta bestreitet das. Eine 2026 eingeführte Funktion, bei der Galerie-Inhalte in der Cloud verarbeitet werden, will die Behörde gesondert prüfen.
Was das für Nutzerinnen und Nutzer heißt
Die Entscheidung gilt für Italien, ob Meta die Funktion auch in anderen Ländern umstellt, ist offen. Wer Facebook auf einem Android-Handy verwendet, kann in den Systemeinstellungen bei den Berechtigungen der App nachsehen, ob sie auf Fotos und Videos zugreifen darf, und diese Freigabe dort einschränken oder entziehen. Für Nutzerinnen und Nutzer in Italien muss Meta die Galerie-Vorschläge spätestens nach Ablauf der 60 Tage ausschalten, bis sie gezielt zugestimmt haben.
Quellen
Garante per la protezione dei dati personali: Facebook: il Garante Privacy sanziona Meta per 805 milioni di euro (14. November 2026)
Weitere Quelle: Al Jazeera, Italy fines Meta $880m over photo privacy (14. November 2026)