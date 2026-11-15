805 Millionen Euro: Italien bestraft Meta für den Facebook-Zugriff auf Handyfotos

Die italienische Datenschutzbehörde Garante per la protezione dei dati personali hat gegen Meta Platforms Ireland eine Strafe von 805 Millionen Euro verhängt. Das geht aus einer Mitteilung der Behörde vom 14. November hervor. Der Vorwurf lautet, Meta habe über die Facebook-App für Android auf Fotos, Videos und die dazugehörigen Metadaten auf den Smartphones italienischer Nutzerinnen und Nutzer zugegriffen, ohne eine eigene Einwilligung einzuholen und ohne ausreichend zu informieren.

Laut Garante entspricht die Summe rund 0,47 Prozent des weltweiten Konzernumsatzes. Betroffen sind nach Angaben der Behörde rund 20 Millionen Android-Nutzerinnen und -Nutzer in Italien. Meta hat sich bisher nicht öffentlich zu der Entscheidung geäußert, der Konzern kann dagegen Rechtsmittel einlegen.