KI an Unis: Wenn der Chatbot die Hochschularbeit schreibt

Man versuche daher, die Studierenden auf ihre Selbstverantwortung hinzuweisen, aber auch, sie dafür zu sensibilisieren, warum es nicht sinnvoll sei, eine Abkürzung zu nehmen. „Ich bringe dann gerne das Beispiel eines Marathonläufers. Beim Training fünf Kilometer weniger zu laufen, wird ihn nicht ans Ziel bringen. Der Marathonläufer wird sein Training daher, auch wenn es unangenehm ist, durchziehen“, sagt Kohlegger. Man vermittle aber auch, dass man sich etwa in einem Unternehmen bei der Entwicklung von Dingen auf das Ergebnis verlassen können müsse. Im betrieblichen Alltag spiele KI in vielen Unternehmen bereits eine wichtige Rolle – auch deshalb sei es wichtig, die Studierenden hier gut anzuleiten und ihnen nicht, um Schummeln zu vermeiden, den Einsatz zu untersagen.

Diesen Spagat zu schaffen, das ist für Lehrende zeitaufwendig. Vizerektorin Mitterbacher von der FH Kärnten meint daher: Es stelle sich die Frage, ob man die Digitalisierung nicht auch nutze, um Freiräume für Lehrende für andere Dinge zu schaffen, wie eben auch, mit Studierenden den Prozess von Abschlussarbeiten noch intensiver zu begleiten. Wo aber gibt es zeitliche Einsparungen? „Gewisse Recherchearbeiten oder die Erstellung von Lehrmaterialien nehmen heute viel weniger Zeit in Anspruch als noch vor ein paar Jahren, wo man alles selbst layoutieren musste.“ Allerdings: Um die Tools dazu zu nutzen, müsse man sich mit diesen wiederum vertraut machen. Auch das brauche Zeit.

Mitterbacher schwebt daher ein anderes mögliches Modell vor: dass es nämlich zu einer stärkeren Spezialisierung von Uni-Lehrenden kommt. „Lehre ohne Forschung wird auch in Zukunft nicht funktionieren“, sagt die Vizerektorin der FH Kärnten. Vielleicht werde es aber sinnvoll sein, dass die einen eher nur Lehrmaterialien erstellen und andere Forscher sich mehr auf das Schreiben von Anträgen konzentrieren. „Die Technologien entwickeln sich so schnell, dass es sehr schwierig für den Einzelnen ist, überall up to date zu bleiben. Vielleicht sollten wir da also wirklich auch andere Lösungen ins Auge fassen.“