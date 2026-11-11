Helsing gegen Palantir: 18-Milliarden-Dollar-Start-up stellt eigene Militär-KI vor

Clarity verarbeitet laut Hersteller Daten von Sensoren, offene Quellen, schriftliche Berichte und die bestehenden Systeme einer Einheit. Daraus erkennt die Software militärische Ziele und deren Positionen, legt relevante gegnerische Objekte einem Menschen zur Prüfung vor und bereitet die Informationen für das am besten geeignete Waffensystem auf. Im Hintergrund arbeiten Hunderte sogenannte KI-Agenten parallel, trainiert mit echten militärischen Daten, synthetischen Daten und Simulationen.

Die Entscheidung bleibt laut Helsing beim Menschen. Ein Bediener wählt jedes Ziel aus und gibt jede Übergabe an eine Waffe frei. Vorgeschlagen wird ein Ziel nur, wenn mehrere unabhängige Quellen übereinstimmen und die Sicherheit hoch ist. Jede Entscheidung wird mit der verantwortlichen Person protokolliert.

Die Software läuft auf Rechnern, die dem Kunden gehören. Daten, Modelle und Betrieb sollen unter dessen Kontrolle bleiben, und Clarity soll sich nach NATO-Standards mit Waffen beliebiger Hersteller verbinden lassen.