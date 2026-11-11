Helsing gegen Palantir: 18-Milliarden-Dollar-Start-up stellt eigene Militär-KI vor
Der Rüstungs-KI-Entwickler Helsing hat in Berlin die Plattform Clarity präsentiert, als europäische Antwort auf die Software des US-Konzerns Palantir. Was das System können soll, wo der Mensch das letzte Wort hat und warum Deutschland bei Helsing schon eine andere Software ganz übernommen hat.
Das europäische Rüstungs-Technologieunternehmen Helsing hat am 11. November in Berlin eine eigene Software für militärische Aufklärung und Zielerfassung vorgestellt. Die Plattform heißt Clarity und soll laut Helsing Armeen eine souveräne europäische Alternative bieten. Damit tritt Helsing in einem Markt an, in dem bisher der US-Konzern Palantir den Ton angibt.
Kunden, Preise oder Auftragswerte nennt Helsing nicht. Co-Chef Gundbert Scherf sagte bei der Präsentation: „Eine so kritische Fähigkeit muss souverän sein.“ Clarity werde in Europa entwickelt und gebaut, unter europäischer Kontrolle, heißt es in der Mitteilung.
Was Clarity können soll
Clarity verarbeitet laut Hersteller Daten von Sensoren, offene Quellen, schriftliche Berichte und die bestehenden Systeme einer Einheit. Daraus erkennt die Software militärische Ziele und deren Positionen, legt relevante gegnerische Objekte einem Menschen zur Prüfung vor und bereitet die Informationen für das am besten geeignete Waffensystem auf. Im Hintergrund arbeiten Hunderte sogenannte KI-Agenten parallel, trainiert mit echten militärischen Daten, synthetischen Daten und Simulationen.
Die Entscheidung bleibt laut Helsing beim Menschen. Ein Bediener wählt jedes Ziel aus und gibt jede Übergabe an eine Waffe frei. Vorgeschlagen wird ein Ziel nur, wenn mehrere unabhängige Quellen übereinstimmen und die Sicherheit hoch ist. Jede Entscheidung wird mit der verantwortlichen Person protokolliert.
Die Software läuft auf Rechnern, die dem Kunden gehören. Daten, Modelle und Betrieb sollen unter dessen Kontrolle bleiben, und Clarity soll sich nach NATO-Standards mit Waffen beliebiger Hersteller verbinden lassen.
Warum Palantir der Maßstab ist
Palantir wächst derzeit rasant. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz laut Quartalsbericht an die US-Börsenaufsicht um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden Dollar. Konzernchef Alex Karp hob hervor, dass das US-Geschäft mit Unternehmen erstmals größer sei als jenes mit der US-Regierung.
In Europa ist der Konzern umstritten, vor allem wegen der Abhängigkeit staatlicher Stellen von einem US-Anbieter. In Deutschland nutzen nach einer Übersicht im Verfassungsblog die Polizeien in Hessen, Bayern und noch Nordrhein-Westfalen Palantir-Software, auf Bundesebene ist sie nicht im Einsatz.
Deutschland übernimmt eine Helsing-Software ganz
Schon eine Woche vor der Präsentation hatte Helsing mit einem anderen Schritt aufhorchen lassen. Am 4. November übernahm das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr den Quellcode des Mission Operating System Bundeswehr, wie die Behörde mitteilte. Die Software ist der Kern des Programms CFSN, das unbemannte Kampfflugzeuge, Sensoren und Missionsmodule verbindet.
Der Quellcode gehört damit dem Bund. Die Bundeswehr kann ihn selbst nutzen, anpassen und für künftige Waffensysteme weiterentwickeln und wird so unabhängiger von einzelnen Herstellern. Das Programm umfasst laut Bundesamt mehr als 220 Millionen Euro für zwei unbemannte Versuchs-Kampfflugzeuge und zwei Bodenkontrollstationen. Den Startschuss hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags im Juli gegeben, wie das deutsche Verteidigungsministerium mitteilte.
Wer hinter Helsing steht
Hinter Helsing stehen große Geldgeber. Im Juli sammelte das Unternehmen laut eigener Mitteilung 1,8 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 18 Milliarden Dollar ein. Zu den neuen Investoren gehören Goldman Sachs Alternatives, JPMorganChase und der kanadische Pensionsfonds CPP Investments. Helsing betont, weiterhin überwiegend in europäischem Besitz zu sein.
Co-Vorsitzende des Boards sind Daniel Ek und Tom Enders. Neben München ist Helsing unter anderem in Stockholm vertreten und betreibt eine Fabrik im US-Bundesstaat West Virginia.
Quellen
Helsing: Helsing unveils Clarity, a sovereign software platform for military intelligence (11. November 2026)
BAAINBw: Softwarekern in staatlicher Hand: BAAINBw übernimmt MissionOSBw von Helsing (4. November 2026)
Bundesministerium der Verteidigung: Haushaltsausschuss bewilligt 16 Beschaffungsgroßprojekte (8. Juli 2026)
Helsing: Helsing raises 1.8bn in Series E (13. Juli 2026)
Palantir Technologies: Third Quarter 2026 Results, Exhibit 99.1 (2. November 2026)