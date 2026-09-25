Der gläserne Körper: Was Wearables über uns wissen

Benjamin Seirer ist Kardiologe in der Klinik Favoriten des Wiener Gesundheitsverbunds und hält die Sensoren generell für fähig, komplexere Daten erheben zu können. „Die Größe des Sensors allein sagt wenig über die entsprechende Messqualität aus. Relevant sind die verwendete Messtechnik, das konkrete Gerät und die Messsituation. Das EKG zum Beispiel misst die elektrische Aktivität des Herzens direkt, Smart-Ringe hingegen messen meist mithilfe optischer Sensoren pulsbedingte Veränderungen des Blutvolumens am Finger. In dieser Situation haben Smart-Ringe mögliche Vorteile durch engen Hautkontakt und die gute Durchblutung des Fingers.“

Die Herzfrequenzmessung sei bei gut untersuchten Geräten besonders in Ruhe und nachts relativ zuverlässig, Vergleichsstudien mit EKG-Messungen würden teilweise gute Übereinstimmungen zeigen, so der Experte. Der Kardiologe warnt aber vor möglichen Ungenauigkeiten, die beispielsweise bei Bewegung, kalten Händen, schlechtem Sitz des Smart-Rings oder auch bei Durchblutungsstörungen entstehen können.

Seirer steht Wearables aber generell positiv gegenüber und erklärt, dass die Tracker auch in der kardiologischen Rehabilitation zur Anwendung kommen – als unterstützende Maßnahme, um Menschen für Bewegung zu motivieren. „Das Sichtbarmachen der täglichen Bewegung mithilfe eines Schrittzählers kann motivieren und dabei helfen, realistische Bewegungsziele zu erreichen.“ Der Kardiologe betont, dass manche Werte von Wearables nicht ­direkt gemessen, sondern algorithmisch berechnet oder geschätzt werden. Darunter auch die Schlafqualität. Wearables „sind jedoch kein Ersatz für die entsprechende medizinische Diagnostik“, so Seirer.