Thomas Stelzer: „Politiker müssen Probleme nicht beschreiben, sondern lösen“

In Oberösterreich wird nächstes Jahr gewählt. Es gibt Umfragen, laut denen die FPÖ bereits auf Platz eins ist. Wie sehen Sie das Rennen?

Die Ausgangslage ist, dass die ÖVP Nummer eins ist und den Landeshauptmann stellt. Die Leute erwarten, dass wir bis

zum Ende der Periode gestalten. Wenn wir das tun, haben wir alle Chancen, wieder Erste zu werden. Zu tun gibt es genug: Kinderbetreuung, die Wirtschaft in Schwung halten, Innovationen voranzutreiben. Wenn die Leute das sehen, bin ich für die Wahl sehr zuversichtlich.

Die ÖVP verfügt sicher auch über Umfragen: Sind Sie da noch vorne?

Es ist kein Geheimnis, dass der Zustand der ÖVP auf Bundesebene, höflich gesagt, wenig hilfreich ist, und wir uns daher doppelt anstrengen müssen. Aber ich jammere nicht, sondern versuche, das Beste zu geben. Wir sehen uns, wenn auch in einem schärferen Wettbewerbswind, trotzdem vorne.

Landeshauptleute beschweren sich gern über mangelnden Rückenwind aus dem Bund. De facto gibt es aber keine Entscheidung in der ÖVP, die nicht von den Landeshauptleuten abgesegnet wurde. Also sind Sie für den Zustand mitverantwortlich.

Bei grundlegenden Personalentscheidungen und so weiter: ja. Aber das Tagesgeschäft müssen dann schon die machen, die zuständig sind.

Woran liegt es, dass die Bundesregierung in Umfragen so herumgrundelt?

Natürlich ist eine Koalition aus drei Parteien schwierig. Aber ich glaube schon, dass die ÖVP als Kanzlerpartei wieder mehr zeigen könnte, was wir aus Österreich machen wollen.

Was wäre das?

Dass wir das kleine, feine Österreich in Europa zu einem wirtschaftlichen Vorbild machen. Das hat viel mit Innovation und mit Investitionsanreizen zu tun. Wir haben alle Chancen. Die Wirtschaft stellt sich gerade um, wenn ich an den Automobilbereich denke, an den Luftfahrt- oder den Sicherheitsbereich. Wenn wir da schneller sind und die richtigen Anreize setzen, kann viel gelingen.

Politiker und Wirtschaftsvertreter klagen, wir seien bei der Innovation nicht mehr federführend, die Arbeitskosten zu hoch und es fehle an Fleiß. Zu Recht? Oder wird hier der Standort krank gejammert?

Kritikpunkte gibt es zu Recht, man braucht nur die Lohnkosten oder die Energiekosten vergleichen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Vorteile: Innovation, die aus Unis und Fachhochschulen kommt, gerade am Standort Oberösterreich. Wenn wir die flugs nutzen, die Leute, die wir ausbilden, im Land halten, schneller von den Forschungsergebnissen in die wirtschaftliche Umsetzung kommen, dann können wir uns einen Vorsprung erarbeiten. Weltkonzerne wie Google entscheiden sich nicht ohne Grund für den Standort Oberösterreich.

Der CEO des Weltraumunternehmens Enpulsion, eine Ausgründung der FH Wiener Neustadt, hat im NEWS-Gespräch erzählt, wie kompliziert solche Unternehmensgründungen immer noch sind. Geht das besser?

Das ist etwas, mit dem wir uns in Oberösterreich sehr beschäftigen: Wir sind Jahr für Jahr Patentweltmeister, nirgends werden so viele Erfindungen angemeldet wie hier. Aber wir müssen es hinbekommen, dass daraus Unternehmen und Jobmotoren werden. Das hat mit dem Mindset zu tun, Unternehmer werden und Risiko nehmen zu wollen. Zudem ist in Österreich die Bereitschaft unterentwickelt, privates Risikokapital zur Verfügung zu stellen. Im Land haben wir eine KI-Initiative, die an diesen Themen arbeitet und Wachstum ermöglichen soll. Da wird sich zeigen, dass wir diese Unternehmen bekommen und in Oberösterreich halten können.

Sie fordern ein, die ÖVP müsse sichtbar machen, wofür sie steht. Der Politikmonitor der Uni Graz zeigt aber, dass die ÖVP in der Regierung die meisten Wahlversprechen umgesetzt hat.

Schön, wenn es so ist. Aber offenbar ist es so, dass das tägliche Getriebe, in dem immer drei Meinungen aufeinander abgestimmt werden müssen, die Klarheit überdeckt.

Die ÖVP hat ein Verkaufsproblem?

Das gehört zur Politik dazu. Da können wir sicher besser werden.

Ursprünglich galt es als Asset dieser Regierung, dass man einander Erfolge gönnt. Doch kein Königsweg?

Doch, schon. Aber man kann nicht ewig von der Beschreibung dessen leben, warum es diese Regierung gibt. Oder vom Erklären des Sparkurses. Eine Regierung ist da, um die Vorwärtsbewegung zu gestalten. Da gibt es durchaus einen Wunsch nach mehr Tempo von mir.