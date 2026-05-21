Enpulsion-CEO Alexander Reissner: „Im All gibt es per Definition keine Grenzen“

Auch große Geschichten beginnen klein. „Ich war ein Science-Fiction-Nerd. Star Trek und Star Wars haben mich durch meine Kindheit begleitet. In meiner Fantasie bin ich Raumschiffe geflogen“, sagt Alexander Reissner. Das sagen viele seiner Generation. Doch nur eine Handvoll ist als Erwachsener CEO und Mitbegründer eines Unternehmens, das Antriebssysteme für Satelliten herstellt und damit Weltmarktführer ist.

Bei Reissner ging die Geschichte nämlich so weiter: Er studierte Physik, „vorbelastet“ durch seinen Vater, der an der TU Wien in diesem Fach unterrichtete. Dieser wiederum machte einen Tieftemperaturtest für die Weltraumfirma RUAG Beyond Gravity und „er hat mich ein bisschen dazugeholt“, erzählt Reissner. „Da habe ich mitbekommen, es gibt in Österreich jemanden, der etwas mit Weltraum macht. Ich bin sukzessive hineingestolpert.“

Bei einer Spezialvorlesung zum Thema Advanced Space Propulsion fragte er den Professor um einen Teilzeitjob. Später folgte ein PhD für Aerospace Engineering in Südkorea und an der TU Dresden, weil es in Österreich keine höhere Ausbildung im Space-Bereich gab. Sein Berufsweg führte ihn weiter zu FOTEC, ein Forschungsunternehmen der FH Wiener Neustadt, das er leitete. 2016 gründete er dann als Spin-off der FH Wiener Neustadt Enpulsion und wurde vom Wissenschafter zum Unternehmer.