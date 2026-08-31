Leitartikel: Wer Vorbild sein will, muss sich vergleichen lassen

Es geht, wenn es gehen muss. Bei den Dürrehilfen schaltet sich der Kanzler ein, macht die Sache zur Chefsache. Plötzlich ist eine Einigung möglich. Es geht erstaunlich wenig, solange es nicht unbedingt gehen muss. Mehr als fünf Jahre nach dem Auslaufen des alten Klimaschutzgesetzes soll nun ein neues kommen. Klimaneutralität bis 2040 soll festgeschrieben werden. Wie das gelingen soll, wird ein Klimafahrplan regeln. Der kommt bis Ende 2027.

Kaum ist die Einigung da, sind auch die großen Worte wieder da. Österreich werde damit zum „Vorreiter in der Klimapolitik“, heißt es. Vorreiter. Schon wieder. Bemerkenswert ist, wie gern wir uns selbst zum Vorbild ausrufen – und wie selten wir über jene Länder sprechen, die uns tatsächlich etwas vormachen. Wer Vorbild sein will, muss sich vergleichen lassen. Solche Vergleiche sind unangenehm. Sie zeigen, wie viel zur Vorbildrolle noch fehlt.

Wie schnell Politik vom mühsamen Regieren der Gegenwart zum glänzenden Soll-Zustand wechselt, lässt sich auch bei Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer beobachten. Wir fragen, warum die Bundesregierung in den Umfragen „so herumgrundelt“. Seine Antwort: „Ich glaube schon, dass die ÖVP als Kanzlerpartei wieder mehr zeigen könnte, was wir aus Österreich machen wollen.“ Was wäre das? „Dass wir das kleine, feine Österreich in Europa zu einem wirtschaftlichen Vorbild machen.“ Vom Herumgrundeln zum wirtschaftlichen Vorbild Europas.