2nd Opinion: Politische Kränkung

Meiner Erfahrung nach treffen wir diese Entscheidung immer schnell und oft falsch. Das hat damit zu tun, dass es sich genau genommen nicht um einzelne Entscheidungen in dem Sinn handelt, dass wir im Schnellverfahren und unter Zuhilfenahme nachvollziehbarer Kriterien zwischen den sich uns darbietenden Möglichkeiten a, b oder c entscheiden. Stattdessen folgen wir Gewohnheiten, die sich im Laufe unseres Lebens gebildet haben, unmittelbaren Notwendigkeiten und tatsächlichen oder eingebildeten Sachzwängen, vor allem aber den Erwartungen, die andere Menschen an uns haben.

Der Mensch ist bekanntlich ein Gesellschaftstier, und was er will und was ihm wichtig ist, sagen ihm sehr oft die anderen. Obwohl wir wissen, dass wir in jedem Moment unseres Lebens leben, leben, leben sollten, weil das Leben jederzeit aus und wir dann sehr lange tot sein könnten, entwickeln wir in der Regel einen Habitus, der eher danach aussieht, als würden wir gelebt, anstatt zu leben.