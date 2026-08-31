Die Muslimbruderschaft: Mutter vieler islamistischer Gruppen

Von Ägypten ausgehend hatte sich die Bewegung über viele Länder ausgebreitet, nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend auch in westlich orientierten Staaten. In Tunesien gehörte eine der Bruderschaft nahe stehende Partei nach dem „Arabischen Frühling“ etliche Jahre der Regierung an. In Ägypten stellte man nach dem Sturz des Mubarak-Regimes sogar den Staatspräsidenten, ehe ein Militärputsch den Höhenflug der Muslimbrüder in ihrem Gründungsland beendete.

Heute ist die Bruderschaft in Ägypten ebenso verboten wie beispielsweise in Saudi-Arabien, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die USA haben regionale Ableger wie jene in Ägypten auf ihre Terrorliste gesetzt.

Wiewohl die Bruderschaft ihre Ziele auf legalem Weg umsetzen will, wird sie auch mit Gewalttaten verbunden. Das kommt einerseits daher, dass bewaffneter Widerstand gegen „Besatzer“ (gemeint im Regelfall Israel) dezidiert erlaubt ist und sich auch radikale Organisationen wie die Hamas aus der Bruderschaft entwickelt haben. Wiewohl es einen „Generallenker“ gibt, operieren die lokalen Interessensvertretungen der Brüder, die in rund 70 Staaten mit Zweigstellen vertreten sind, weitgehend autonom, was es ebenfalls schwierig macht die Bewegung zu definieren.