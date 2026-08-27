EU-Erweiterung: Wo stehen die Kandidatenländer?

Albanien gilt nach seinem kleinen Nachbarn Montenegro als Frontrunner auf dem Weg der sechs Westbalkanländer in die EU. Diese sitzen seit mehr als 20 Jahren auf der Wartebank nach Europa: Albaniens Beitrittsprozess startete mit dem Ansuchen auf die EU-Mitgliedschaft bereits 2009; seit März 2020 laufen die offiziellen Verhandlungen. Die albanische Regierung unter Premier Edi Rama hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2027 alle Verhandlungskapitel („Cluster“) mit der EU abzuschließen und 2030 beizutreten.

Zuletzt zeigten aber die wochenlangen Proteste gegen ein geplantes Luxus-Ferienressort rund um den Trump-Schwiegersohn Jared Kushner in einem Naturschutzgebiet und die damit verbundenen Genehmigungsvergaben, dass der Weg noch nicht abgeschlossen ist. Im Zentrum der Diskussionen steht das Kapitel 27 der EU-Beitrittsgespräche zu Umweltschutz und Klimawandel. Es gilt als eines der schwierigsten, weil Albanien seine Gesetze an die EU-Umweltvorgaben anpassen muss. Die EU-Kommission hat bereits mehrfach ihre Bedenken ausgedrückt.

Für den zuständigen Berichterstatter im EU-Parlament, SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, hingegen ist „der Beitritt bis 2030 längst kein Traum mehr, sondern eine reale Perspektive“. Inzwischen seien alle Kapitel im Rahmen der Beitrittsverhandlungen geöffnet und das erste, „welches den großen Brocken Justiz beinhaltet“, werde bereits wieder geschlossen.