ABO

Tausende gedenken in Novi Sad der Opfer des Bahnhofunglücks

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Viele wünschen sich, dass der Fall endlich vor Gericht landet
©Afp, APA, ANDREJ ISAKOVIC
Tausende Menschen haben am Sonntag an den zweiten Jahrestag des Einsturzes des Bahnhofvordaches in Novi Sad gedacht. Bei dem Unfall waren am 1. November 2024 16 Personen ums Leben gekommen, nur eine Person überlebte. Das Bahnhofsgebäude war erst kurz zuvor im Rahmen der Bauarbeiten an der Eisenbahnstrecke zwischen Novi Sad und der ungarischen Grenze renoviert worden. Das Unglück war Ursache für landesweite Studentenproteste und eine fast einjährige Blockade staatlicher Unis.

von

News auf Google bevorzugen

Ziel der Proteste war es, die Rechtsstaatlichkeit in Serbien wiederherzustellen. Die Gedenkfeier verlief auch in der klaren Hoffnung, dass die Verantwortlichen für den Unfall nun auch vor Gericht kommen würden.

Der damalige serbische Präsident Aleksandar Vučić erklärte jedoch gleich nach dem Unfall, dass das Vordach nicht renoviert worden sei. Die Behauptung stellte sich als falsch heraus, da es zahlreiche Fotos von den Bauarbeiten gab. Auch Ermittlungen einer unabhängigen Expertengruppe bestätigten daraufhin die Arbeiten am Vordach, das demnach offensichtlich überbelastet wurde. Die Öffentlichkeit führte den Unfall auf Korruption und ausgebliebene Kontrolle der Bauarbeiten zurück. Trotz dreier Ermittlungen, die in dieser Causa geführt wurden, gab es bisher noch keinen Gerichtsprozess.

Höchste Staatsfunktionäre bezeichneten die Demonstranten immer wieder mit Schimpfworten und beschuldigten sie, eine bunte Revolution im Lande umsetzen zu wollen. Durch ihre landesweiten Aktionen gelang es den Studenten, die immer mehr übermäßiger Polizeigewalt und Angriffen der "Loyalisten" ausgesetzt waren, breite Bevölkerungsschichten zu mobilisieren. Die "Loyalisten" waren eigentlich von der damals regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) organisierte Schlägertruppen.

Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am vergangenen Sonntag sicherte sich die Studentenliste mehr als 53 Prozent der Stimmen, die SNS kam auf knapp 39 Prozent. Vučić bestätigte die SNS-Niederlage, unterließ es aber nicht, die Wahlsieger auch bei dieser Gelegenheit als "Blockierer" (blokaderi) zu bezeichnen.

People take part in a gathering marking two years since the railway station disaster and honouring its victims, in Novi Sad on November 1, 2026. Thousands of people are expected to gather in Novi Sad to honour the 16 victims of the concrete canopy collapse at railway station in Serbia's second city collapsed, a disaster that launched the anti-government movement which toppled the country's right-wing ruling party a week ago. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gewaltsame Proteste in Frankreich
Politik
Mehr als 500 Festnahmen bei Protesten in Frankreich
Flávio Bolsonaro sieht sich als Opfer
Politik
Wahlverlierer aus Brasilien kann wohl in USA bleiben
Kstovo wurde nicht zum ersten Mal angegriffen (Bild von 2024)
Politik
Ukraine attackierte Industriekomplex bei Moskau mit Drohnen
++ ARCHIVBILD ++ Bulgariens Präsidentin Ilijana Jotowa
Politik
Stichwahl um Präsidentenamt in Bulgarien
Randalierer schlagen Schaufenster in Frankfurt ein
Politik
Ausschreitungen in mehreren deutschen Städten
Alexander-Newski-Kathedrale in Sofia mit grünem Dach und goldenen Kuppeln
Politik
Stichwahl in Bulgarien: Wie Jotowa und Gjurow zu Russland stehen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER