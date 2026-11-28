Russlands Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin in der Nacht auf Samstag Hunderte Drohnen abgefangen. Mehr als 460 Drohnen seien seit Freitagabend in Richtung der Region Moskau geflogen, erklärte Sobjanin am Samstag im Onlinedienst Max. Die meisten Drohnen seien bereits in großer Entfernung abgefangen worden. 123 Drohnen seien beim Anflug auf die russische Hauptstadt zerstört worden.

von APA