"Dieses System wurde von einem Empfänger einer Förderung des Brave1-Programms entwickelt und im Kampf von einem privaten Flugabwehrteam eingesetzt", hieß es weiter. Zuvor hatte Präsidentenberater Serhij Beskrestnow in dieser Woche Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie ein Ziel als Feuerball abstürzt.

Dazu hatte er erklärt, eine russische Geran-Drohne mit Düsenantrieb sei zum "ersten Mal" von einem Lasersystem abgeschossen worden. Es handle sich um das von der Firma Carmine Sky entwickelte System Blysk, das bei dem Einsatz kritische Infrastruktur geschützt habe.

Brave1 betonte nun, dass "ein erstes erfolgreiches Abfangen nicht bedeutet, dass die Technologie bereit für den massenhaften Einsatz" sei. "Laser-Luftabwehr bleibt eine experimentelle Technologie", erklärte die Verteidigungsplattform. Demnach arbeiten derzeit mindestens sieben Teams in der Ukraine an Laserwaffen.

Russland greift in seinem Krieg gegen die Ukraine das Land fast täglich mit Drohnen und Raketen an. In den vergangenen Monaten hat Moskau verstärkt Strahldrohnen eingesetzt, die schneller sind und schwerer abzuschießen als frühere Modelle.

Nach Angaben von Brave1 werden Laserwaffen bereits seit den 1970er-Jahren entwickelt, sind jedoch nur in einer Handvoll Länder einsatzbereit. Erfolgreiche Abschüsse von Luftzielen im Gefecht mit dieser Technologie sind demnach nach wie vor selten.