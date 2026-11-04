Bundesländer: Wer pro Kopf am höchsten verschuldet ist

Vor allem in Bezug auf das Burgenland ist das der Fall: „Statistik Austria“, wo die Daten im Sinne des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen gesammelt werden, kommt nicht auf 7.783, sondern auf 8.205 Euro. Das sind um 422 Euro mehr. Damit hat das Burgenland beinahe zu Kärnten aufgeschlossen, dessen Pro-Kopf-Verschuldung 8.227 Euro* beträgt. An der unrühmlichen Spitze bleibt die Steiermark (8.527 Euro).

Das von Hans Peter Doskozil (SPÖ) als Landeshauptmann geführte Land selbst würde gar nicht so schlecht dastehen. Das Problem sind „außerbudgetäre Einheiten“, die getrennt davon geführt werden. Damit gemeint sind Landesunternehmen, die zu einem großen Teil in einer eigenen Holding zusammengefasst sind und alles in allem tief in den roten Zahlen stecken. Doskozil wird zunehmend kritisiert dafür und lässt etwa wissen, dass man bei der Holding, bei der er Aufsichtsratsvorsitzender ist, Vermögenswerte mitberücksichtigen müsse, die höher seien als die Verbindlichkeiten.