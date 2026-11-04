Geschworenengerichte: Im Namen des Volkes – aber ohne Begründung

So richtig Fahrt nahm die Debatte um eine Reform in der Zweiten Republik erst vor rund 15 Jahren auf. Zwischen 2009 und 2011 erarbeitete eine Kommission im Auftrag des damals von der ÖVP geführten Justizressorts mehrere Vorschläge. Der wesentlichste Punkt: Die drei Berufsrichter sollten nicht nur bei der Strafe mitentscheiden, sondern auch gemeinsam mit den Geschworenen über die Schuld beraten, so wie bei einem Schöffengericht. ÖVP und SPÖ konnten sich allerdings nicht einigen.

Dabei macht die Justiz selbst schon länger auf Missstände aufmerksam. Schon damals hielt etwa Friedrich Forsthuber eine Neuregelung für dringend nötig. Seit 2010 ist er Präsident des Wiener Straflandesgerichts, zudem sitzt er der Fachgruppe Strafrecht der Österreichischen Richtervereinigung vor.

Der größte Kritikpunkt ist und bleibt, dass die Geschworenen ihren Wahrspruch, also die Entscheidung über die Schuld, nicht begründen müssen. Damit sind mögliche Rechtsmittel gegen ein Urteil eines Schwurprozesses eingeschränkt. Im Grunde können nur die Strafhöhe und formale Verfahrensfehler angekreidet werden, nicht aber der Schuldspruch an sich. „Das ist rechtsstaatlich höchst bedenklich“, sagt Forsthuber. Diese Auffassung sei Konsens unter Juristen. Zudem sei der einstige Grund für die Geschworenengerichtsbarkeit weggefallen, fügt er hinzu: Richterinnen und Richter sind heute unabhängig.