Leitartikel: Das Glück und Unglück der Grünen

Nach der Wahl 2019 hatte die Truppe um Werner Kogler Oberwasser: Rückkehr in den Nationalrat mit 13,9 Prozent der Stimmen, dem besten Nationalratswahlergebnis der grünen Geschichte. Erstmals in der Bundesregierung mit der ÖVP unter Sebastian Kurz. Spuren hat man in dieser türkis-grünen Koalition hinterlassen: sachpolitisch etwa mit dem Klimaticket oder – zum Ärger der ÖVP – mit der entscheidenden Stimme für das EU-Renaturierungsgesetz. Parteipolitisch, indem man den türkisen Star Kurz, in dessen Umfeld sich Skandale manifestierten (Stichwort: Inseratenaffäre), zum Rücktritt brachte.

Wie viel oder wenig kann eine Partei, die auf Bundesebene bisher nicht über 14 Prozent der Stimmen hinausgekommen ist, bewirken? Misst man das an ihrem Hauptthema Klima- und Umweltschutz, sind die Zahlen noch nicht erfreulich. In den letzten 40 Jahren stieg die Temperatur weltweit um 0,9 Grad, in Österreich, das als Binnenland deutlich stärker von diesem Faktor der Klimakrise betroffen ist, um rund zwei Grad. Gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter soll die weltweite Klimaerwärmung unter zwei Grad bleiben. Während man global noch unter dieser Marke ist, liegt Österreich mit 3,1 Grad darüber.