2nd Opinion: Reiche Glücksritter

Ist es nun aber wirklich wahr, dass das politische Personal immer schlechter wird? Auch wenn ich nicht den Eindruck habe, dass sich ausschließlich die Jahrgangsbesten aller Disziplinen um die freien Plätze auf den Bezirkslisten der Christ- und Sozialdemokraten bewerben, wäre ich mit dem Befund vorsichtig. Vor allem, weil wir die Qualitäten eines Politikers naturgemäß nach dem Bild beurteilen, das von ihm in der Öffentlichkeit verfügbar ist.

Wenn man sich vorstellt, welches Bild wir von Bruno Kreisky, der über viele Parteigrenzen hinweg als Inkarnation des Politischen verehrt wird und als das große, unerreichbare Vorbild gilt, hätten, wenn es heute entstünde, wird schnell klar: Kreisky hätte unter heutigen Bedingungen politisch keine Legislaturperiode überlebt.

Bis in die frühen 2000er-Jahre war es für Politiker möglich und selbstverständlich, das Bild, das von ihnen in der Öffentlichkeit existiert, weitgehend selbst zu gestalten. Ob, wann, wie, zu welchen Themen sie öffentlich präsent waren, oblag weitgehend ihrer eigenen Entscheidung oder der ihrer dienstbaren Geister, die auf diskrete Weise mit den Akteuren der Öffentlichkeit interagierten, selbst aber vollkommen opak blieben.

Öffentlich war ein Politiker bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, wenn er öffentlich sein wollte. Ein Vierteljahrhundert später ist alles immer öffentlich, und wer dem entgehen will, macht sich verdächtig. Die Beschleunigung, die den politischen Betrieb erfasst hat, verschleißt den Apparat und die Menschen, die ihn bedienen und mit ihm verschmolzen sind.