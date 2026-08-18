Die SPÖ ist im freien Fall

Für die SPÖ im Allgemeinen und Andreas Babler im Besonderen ist es eine Katastrophe: Unter Führung des erklärten Linken verliert die Partei nicht mehr nur Wählerinnen und Wähler nach rechts, an die FPÖ etwa, sondern auch an Mitbewerber, die wie er links der Mitte stehen. Darauf lässt der Wahltrend der Austria Presseagentur (APA) schließen: Grüne haben zuletzt auf mehr als zwölf und Kommunisten auf mehr als vier Prozent zugelegt – während sie, die SPÖ, auf 16 Prozent abgestürzt ist.

Kein Wunder: Einst hat es Babler als Oppositionsvertreter nicht geschafft, eine relative Mehrheit der Wählerinnen und Wähler zu überzeugen; es war auch eigenes Unvermögen. Heute ist es ihm erst recht schier unmöglich: Als Vizekanzler ist er zu Kompromissen mit den Regierungspartnern ÖVP und NEOS gezwungen, die torpedieren, was er und viele seiner Anhänger gerne hätten; zum Beispiel eine Erbschaftssteuer. Damit gehen Enttäuschungen einher.