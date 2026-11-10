Was der schwarz-rot-pinken Koalition fehlt

Tatsächlich? Entscheidend ist wohl eher, dass die Basis fehlte: Die drei sind nicht aus Überzeugung füreinander zusammengegangen. Sondern aus einer Not heraus, weil sonst Neuwahlen und einmal mehr ein Kanzler Herbert Kickl (FPÖ) wahrscheinlich geworden wären.

Unter Babler mag die SPÖ abgesehen davon zu einem pragmatischen Kurs gewechselt sein, der Kompromisse erleichtert, aus Sicht weiter Teile der ÖVP ist er jedoch ein Linker geblieben, zu dem sie größtmögliche Distanz halten. Umgekehrt hadern Rote mit Schwarzen, die für sie Türkise bzw. Rechtspopulisten geblieben sind.

Wie soll da eine gemeinsame Erzählung zustande kommen, die überzeugend wirkt? Die etwa zum Ausdruck bringt, dass man gemeinsam an der Bewältigung großer Herausforderungen arbeitet und sich um eine bessere Zukunft für alle Menschen in Österreich bemüht?