Max Lercher: „Niemand macht alles falsch. Auch nicht Andreas Babler“

Sie sind seit zwei Jahren SPÖ-Chef in der Steiermark. Seither hat Ihre Partei in Umfragen zwei Prozentpunkte verloren, die FPÖ legt zu. Was machen Sie falsch, was macht Landeshauptmann Kunasek richtig?

Die Blauen reiten auf einer Welle, die zu einem großen Teil auf Kommunikation und wenig Substanz baut. Die SPÖ ist mittlerweile Zweite in den Umfragen – in einer nicht gerade gewinnbringenden Situation. Wir sind nicht entkoppelt von dem, was in Österreich und Europa passiert. Wir sind nach 70 Jahren erstmals nicht in der Landesregierung, aber wir konnten die SPÖ in der Steiermark bei 20 Prozent konsolidieren. Bin ich zufrieden damit? Überhaupt nicht. Zufrieden bin ich damit, dass meine Werte als Person über denen der Partei liegen. Das ist der Anspruch an mich selbst.

Das hilft nur bei der Wahl nichts.

Ich als Person mache neue Wählerinnengruppen auf, jetzt gilt es, das auch für die Partei zu schaffen. Wir versuchen einen Weg der Selbsterkenntnis. Wo haben wir versagt, wo waren wir gut? Wir müssen benennen, wo wir nicht bei der Bevölkerung waren, den erhobenen Zeigefinger wegstecken, Substanzpolitik definieren. Ich gehe weg von Parteitaktik und unterstütze Ideen anderer Parteien, wenn es der Steiermark nützt. Das zu übersetzen, dauert. Aber wir sehen, dass die steirische SPÖ trotz nicht erfreulicher Werte weiter ist als andere.

Hat sich die Steiermark unter Kunasek verändert? Es gab ja Befürchtungen, wenn die FPÖ regiert.

Ehrlich gesagt, einen radikalen Wandel sehen wir in der Steiermark nicht. Das war nie die Tonalität Kunaseks. Es gibt aber auch keinen versprochenen Wurf für die Bevölkerung. In Umfragen sieht die Mehrheit der Steirerinnen und Steirer die Entwicklung des Landes nach wie vor negativ. Darauf können wir als SPÖ aufbauen. Ich bin hoffnungsfroh, dass sich das bei den nächsten Wahlen auswirkt. Wir werden Herausforderer Nummer eins der Freiheitlichen sein.

Welche Fehler hat die SPÖ ­Steiermark bei sich erkannt?

Ich habe nie etwas beschönigt, sondern auch in guten Zeiten benannt, was bei uns nicht gut läuft. Wir müssen uns den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stellen, jenen, für die wir gegründet wurden. Wir dürfen uns nicht in Randthemen verlieren. Das haben wir oft gemacht. Wir haben gesagt, wir sind für alle da, aber das hat sich in der täglichen politischen Arbeit nicht ausgedrückt.