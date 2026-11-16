Max Lercher: „Niemand macht alles falsch. Auch nicht Andreas Babler“

Das würden sich manche fragen, wenn er in die SPÖ-Gremien zurückkehren und hart über den Kurs der Partei diskutieren werde, meint der steirische SPÖ-Chef Max Lercher. Was in der SPÖ gesagt - und geändert - gehört, sagt er im Interview und glaubt daran, dass seine Partei wachsen kann
von
Sie sind seit zwei Jahren SPÖ-Chef in der Steiermark. Seither hat Ihre Partei in Umfragen zwei Prozentpunkte verloren, die FPÖ legt zu. Was machen Sie falsch, was macht Landeshauptmann Kunasek richtig?
Die Blauen reiten auf einer Welle, die zu einem großen Teil auf Kommunikation und wenig Substanz baut. Die SPÖ ist mittlerweile Zweite in den Umfragen – in einer nicht gerade gewinnbringenden Situation. Wir sind nicht entkoppelt von dem, was in Österreich und Europa passiert. Wir sind nach 70 Jahren erstmals nicht in der Landesregierung, aber wir konnten die SPÖ in der Steiermark bei 20 Prozent konsolidieren. Bin ich zufrieden damit? Überhaupt nicht. Zufrieden bin ich damit, dass meine Werte als Person über denen der Partei liegen. Das ist der Anspruch an mich selbst.
Das hilft nur bei der Wahl nichts.
Ich als Person mache neue Wählerinnengruppen auf, jetzt gilt es, das auch für die Partei zu schaffen. Wir versuchen einen Weg der Selbsterkenntnis. Wo haben wir versagt, wo waren wir gut? Wir müssen benennen, wo wir nicht bei der Bevölkerung waren, den erhobenen Zeigefinger wegstecken, Substanzpolitik definieren. Ich gehe weg von Parteitaktik und unterstütze Ideen anderer Parteien, wenn es der Steiermark nützt. Das zu übersetzen, dauert. Aber wir sehen, dass die steirische SPÖ trotz nicht erfreulicher Werte weiter ist als andere.
Hat sich die Steiermark unter Kunasek verändert? Es gab ja Befürchtungen, wenn die FPÖ regiert.
Ehrlich gesagt, einen radikalen Wandel sehen wir in der Steiermark nicht. Das war nie die Tonalität Kunaseks. Es gibt aber auch keinen versprochenen Wurf für die Bevölkerung. In Umfragen sieht die Mehrheit der Steirerinnen und Steirer die Entwicklung des Landes nach wie vor negativ. Darauf können wir als SPÖ aufbauen. Ich bin hoffnungsfroh, dass sich das bei den nächsten Wahlen auswirkt. Wir werden Herausforderer Nummer eins der Freiheitlichen sein.
Welche Fehler hat die SPÖ Steiermark bei sich erkannt?
Ich habe nie etwas beschönigt, sondern auch in guten Zeiten benannt, was bei uns nicht gut läuft. Wir müssen uns den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stellen, jenen, für die wir gegründet wurden. Wir dürfen uns nicht in Randthemen verlieren. Das haben wir oft gemacht. Wir haben gesagt, wir sind für alle da, aber das hat sich in der täglichen politischen Arbeit nicht ausgedrückt.
Was sind solche Randthemen?
Eine Radlfahrerstrategie ist wichtig, aber das kann doch kein Hauptthema für uns sein. Wir reden über Spitzenmedizin, das ist aber einer Familie, die keinen MRT-Termin bekommt, relativ wurscht. Wir diskutieren, ob es in der Schule Noten geben darf, vergessen aber, das ungerechte Bildungssystem als Ganzes anzuschauen. Damit haben wir uns selbst reduziert. Wir erklären mit erhobenem Zeigefinger, was man alles nicht tun darf und wie jemand sein muss. Wir vermitteln aber nicht, dass wir Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen in ihrer Lebensrealität wahrnehmen.
Was heißt: erhobener Zeigefinger?
Wenn die SPÖ nur mehr Gesellschaftspolitik betreibt, braucht sie sich nicht zu wundern, dass sie in ländlichen Regionen und Flächenbundesländern nicht reüssiert. Erfolgreich waren wir dann, wenn wir wirtschaftspolitisch geeint waren, gesellschaftspolitisch waren wir das nie. Da gab es immer Nuancen. Unser Anspruch muss sein, eine progressive Wirtschaftspolitik zu betreiben, wo die Teuerung und das Gesundheitssystem im Fokus stehen. Aber offenbar haben wir uns irgendwann gedacht, das ist zu kompliziert, reden wir lieber über Themen, wo wir jeden Tag etwas zu sagen haben. So haben wir den VOEST-Arbeiter nicht mehr erwischt. Mir ist es wurscht, ob sich jemand seinen Avocado-Toast leisten und drei Stunden diskutieren kann, wo die Avocado herkommt. Aber das ist eine Luxusdebatte gemessen an dem, was die alleinerziehende Mutter durchmacht.
Das gilt nicht nur für die steirische SPÖ.
Ich verstehe nicht, wann wir begonnen haben, uns mit Leidenschaft selbst zu zerreißen. Mir kommt bei einigen in der Bewegung vor, sie investieren mehr Energie gegen die Eigenen als gegen den politischen Mitbewerber. Auch ich habe meine Fehler gemacht. Lernen wir daraus, werden wir besser, scheren wir uns wieder um jene, für die wir gegründet wurden. Wenn mir ein Großteil der Pensionisten sagt, „Max, die SPÖ ist es nicht mehr“, dann muss ich mich hinterfragen und nicht sagen: Die SPÖ ist super, die Leute sind zu blöd und kapieren es nicht. Einige haben sich in ihrer Selbstverliebtheit intellektuell so verdribbelt, dass sie nicht mehr wissen, wie es den normalen Menschen geht.
Und das wird jetzt in der SPÖ besser?
Es muss besser werden. In der Bundes-SPÖ und den Landesparteien gibt es die Einsicht, dass wir einiges zu tun haben. Das ist schon viel wert.
Länderchefs haben die Bundesgremien gemieden …
Ich auch.
Damit haben Sie Ihre Verantwortung für die Partei abgegeben.
Wir haben alle gesagt, nach der Neuaufstellung der Partei muss diese Verantwortung zurückkommen. Streit passiert ja nie nur von einer Seite. Es ist Zeit, dass Versöhnung einkehrt. Wenn wir aus unseren Fehlern lernen, wird ein neues Fundament der Glaubwürdigkeit entstehen. Aber das bedarf auch einer bedingungslosen Politik etwa bei Teuerung und im Gesundheitssystem.
International hat man gesehen, dass man Wahlen gewinnt, wenn man eine positive Geschichte, was man erreichen will, erzählen kann. Was wäre die bei der SPÖ?
Die FPÖ definiert sich ausschließlich gegen etwas. Und viele in der Politik definieren sich darüber, gegen die FPÖ zu sein. Das ist noch kein politisches Programm, die Menschen merken, wenn das fehlt. Wir müssen für etwas stehen. Wofür, das liegt ja auf der Hand: für einen modernen und gerechten Sozialstaat, der bei Teuerung hilft und den Wohlstand gerecht verteilt. Der das Wirtschaftssystem nicht nur durch Profitmaximierung definiert. Ein moderner Staat schützt mit Verteidigungsfähigkeit nach außen und als starker Staat nach innen. Das ist das einzige richtige Gegenmodell zu den Blauen.
War es richtig, dass die SPÖ in die Dreier-Koalition gegangen ist?
Die SPÖ hat immer den Reflex, in schwierigen Situationen die Arbeit zu machen, um die Fehler anderer zu korrigieren. Ist das strategisch immer richtig? Nein.
Rein parteistrategisch hätte man in Opposition bleiben müssen?
Ich war für eine Expertinnen- und Expertenregierung, damit sich die FPÖ nicht aus der Verantwortung stehlen kann. Im Parteivorstand gab es aber eine Mehrheit für die Regierungsbeteiligung und dazu stehe ich. Nun muss man das Beste daraus machen. Bisher sind noch keine großen Würfe der Dreier-Koalition gekommen. Aber es ist ja noch Zeit. Ich bin grenzenloser Optimist.
Was muss die SPÖ in der Regierung erreichen, damit Sie sagen, es hat sich für Sie und die Menschen gelohnt?
Diese unsägliche Kassenreform von Türkis-Blau rückgängig zu machen. Die hat nichts gebracht, außer einem gewaltigen Scherbenhaufen. Wenn wir es schaffen, dass die Kassenbeiträge so investiert werden, dass diejenigen, die jeden Tag einzahlen, etwas davon haben und das Gesundheitssystem besser wird, haben wir etwas erreicht. Es steht im Regierungsübereinkommen, dass man sich diese Kassenreform ansieht. Aber derzeit geht es sogar um Selbstbehalte für ASVG-Versicherte. Dass die irgendwann sauer werden, verstehe ich.
Wut ist eine Grundstimmung im Land. Die Politik reagiert mit Phra- sen wie „die größte Reform aller Zeiten“, statt zu sagen, was ist.
Zu sagen, was ist, ist ja mittlerweile schon revolutionär. Ich bin ja selbst skeptisch, wenn jemand mit Superlativen kommt. Mir ist lieber, jemand sagt, diese zehn Zentimeter sind machbar, als man verspricht einen Kilometer, an den niemand glaubt. Deswegen ist Markus Marterbauer in der Bevölkerung beliebt: Weil er erklärt, was geht und was er macht. Ich finde das erfrischend. Eine gewisse Nüchternheit gegen brachialen Populismus. Mut zur Substanz.
Wird Marterbauer diese Positionierung des Experten durchhalten, wenn er als Vizekanzler zu allem und jedem eine Meinung äußern muss?
Ich sehe da nichts Schlechtes drin. Aber wie immer werden das die Wählerinnen und Wähler bewerten. Ich bin hoffnungsfroh, dass wir mit ihm Wirtschafts- und Substanzpolitik machen und auf Themen fokussieren, die die breite Masse interessieren. Ich erwarte, dass die SPÖ mit ihm etwas auf den Boden bringt und tut, wofür sie gegründet wurde. Es geht nicht nur um den kleinsten gemeinsamen Nenner. In dieser Regierung sollten alle den anderen in ihren Kompetenzbereichen Erfolge lassen.
Das war ja mal der Plan.
Daran sollte man sich erinnern.
Man arbeitet sich im Klein-Klein ab.
Vor allem die ÖVP. Die Schwarzen sind halt am Schluss immer schwarz. Das ist ja okay. Aber sie sollten halt erkennen, dass nur uns klein zu halten, auch für die ÖVP nicht gerade der große Wurf ist.
Steckbrief
MAX LERCHER, 40
Der Steirer kam 2005 über die Sozialistische Jugend in die Politik. Ab 2010 war er jüngster Landtagsabgeordneter in der Steiermark. 2014 wurde er Landesgeschäftsführer der SPÖ. 2017 holte ihn Christian Kern als Bundesgeschäftsführer in die SPÖ-Zentrale, wo er nur knapp neun Monate blieb. 2019 bis 2024 saß Lercher im Nationalrat. Er war im SPÖ-internen Wahlkampf um den Parteivorsitz 2023 an der Seite von Hans Peter Doskozil und zog sich anschließend aus der Bundespolitik zurück. Seit 2024 ist er Landesparteichef.
Im SPÖ-internen Wahlkampf 2023 waren Sie nicht im Babler-Team. Sie zählen zu seinen größten Kritikern. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das hat er nicht schlecht gemacht?
Ich habe Babler nie als Person kritisiert, sondern immer nur Inhalte.
Die Frage gilt seiner Politik. Er hat Leute zur SPÖ gebracht. Er hat eine Medienreform bei starkem Gegenwind durch den Boulevard geschafft.
Politische Erfolge werden ausschließlich bei Wahlen gemessen. Das gilt für mich. Das gilt für alle. Wer gewinnt, hat recht. Wer nicht, nicht. Das ist das harte Los der Demokratie. Niemand macht alles falsch. Auch nicht Andreas Babler. Er hat seine Fans in der Partei. Aber letztendlich entscheidet das Wahlergebnis. Ich halte wenig davon, dass wir uns Wahlergebnisse schönreden. Wenn ich die Partei in der Steiermark nicht ziehe, muss ich die Verantwortung übernehmen. Ich bin aber hoffnungsfroh, dass ich das hinbekomme. Mir geht es nicht um Babler, mir geht es darum, was die SPÖ für dieses Land und die Bürger will. Wenn wir uns alle weniger wichtig nehmen und Inhalte mehr, sind wir gut beraten.
Möglicherweise treten bei der nächsten Wahl neue Listen an. Wird das Angebot in der Mitte fragmentiert, während die FPÖ gewinnt?
Wenn sich neue Parteien konstituieren, geht das auch auf Kosten der FPÖ. Ich habe da überhaupt keine Sorge. In der Demokratie muss man verschiedene Ansätze aushalten. Ich versuche auch immer, etwas daraus mitzunehmen. Selbst wenn ich etwas für einen Blödsinn halte, reflektiere ich, ob es einen wahren Kern hat. Wenn es eine neue Bewegung gibt, wird sie sich genauso beweisen müssen wie wir. Wir haben viele Parteien wieder verschwinden sehen.
Ist die FPÖ einholbar?
Im Moment nicht.
Kann sie nur über Eigenfehler stolpern?
Das glaube ich nicht. Die SPÖ wird aber nicht mit einem Fingerschnipper Erste. Das wird harte Arbeit: Personen zu finden, die in die Breite wirken, den politischen Fokus auf die Sorgen der Menschen zu verschieben – und uns als Partei klar zu werden, dass es zwar nett ist, wenn wir uns in Parteivorstandssitzungen ein Thema wünschen, die Realität uns aber trotzdem einholt. Das ist etwas, das ich satt habe. Unsere internen Debatten. Dass mir jemand erklärt, wie die Leute ticken, der seit zehn Jahren nicht mehr mit jemandem geredet hat, der sich täglich draußen bemüht. Das ist Abgehobenheit, die in vielen Parteien Einzug gehalten hat. Da geht die FPÖ rein und sagt den Leuten, du bist richtig so wie du bist. Bei uns spüren sie, sie passen nicht. Das tut mir weh.
Wann hat das angefangen?
Schon zu Zeiten Jörg Haiders. Da haben wir Arbeitnehmervertretern erklärt, was sie sagen und denken, stimmt nicht. Dann haben sie irgendwann nichts mehr gesagt und sind nicht mehr zu uns gekommen. Jetzt wählen sie uns schon lange nicht mehr.
Sind das viele in der SPÖ, die so agieren, oder nur einige?
Ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist. Aber sie waren sehr laut.
Wen meinen Sie konkret?
Das sage ich den Leuten persönlich. Wichtig ist, dass wir, wenn wir in die Gremien zurückkehren, das reflektieren. Als SPÖ-Bundesgeschäftsführer habe ich gesagt, es gibt so viele Opportunisten und so wenige Idealisten. Ich habe niemand konkret gemeint. Aber dann haben sich einige gemeldet, was ich mir erlaube, sie Opportunisten zu nennen. Da habe ich gewusst: Das ist einer.
Reichen drei Jahre bis zur nächsten Wahl, um die SPÖ zu befrieden?
Das muss schneller gehen. Die Familienaufstellung müssen wir bald hinter uns lassen. In unserer Partei ist es leider so, dass sich viele herauspicken, was sie sich wünschen und nicht kompromissbereit sind. Ich bin kompromissbereit, komme zurück in die Gremien. Harte Debatten, Fokus finden, dann durchziehen. Einige, die gesagt haben, es sei fruchtbar, dass ich nicht in den Gremien bin, werden dann sagen: Warum ist der wieder da?
Ist es realistisch, dass die Befindlichkeiten enden?
Ja, weil es sein muss. Ich habe in dieser Bewegung so viel erlebt, wie kaum jemand. Ich habe lernen müssen, dass mein Ego nicht so wichtig ist wie die Sache. Wenn wir das voranstellen, dann funktioniert es. Wenn jeder mit seiner Verletzung hineingeht und unversöhnlich ist, können wir es lassen.
Das wäre das Ende der SPÖ.
Ja. Aber der Kompromiss liegt da. Dem möchte ich eine Chance geben.