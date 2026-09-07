AfD-Erdrutschsieg in Sachsen-Anhalt: Wie geht es jetzt weiter?

Eine weitere Möglichkeit führt über das BSW. Die Partei hatte vor der Wahl eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen, zugleich aber dafür plädiert, die sogenannte Brandmauer einzureißen. Parteigründerin Sahra Wagenknecht hat einen „politischen Neuanfang“ ins Spiel gebracht.

Inhaltlich gibt es Überschneidungen zwischen BSW und AfD, etwa bei der Migrationspolitik und beim Ruf nach einer Rückkehr zu billigem Gas aus Russland. Bei Teilen der Bildungs- und Wirtschaftspolitik der AfD gibt es dagegen Vorbehalte des BSW. Am Wahlabend stellte Co-Parteichefin Amira Mohamed Ali allerdings klar: „Wir werden weder Herrn Schulze noch Herrn Siegmund wählen.“

Das BSW schlägt stattdessen einen „überparteilichen Ministerpräsidenten“ vor, der mit wechselnden Mehrheiten regieren soll – ausdrücklich auch mit Stimmen der AfD. Für dieses Modell gibt es bislang keine Unterstützung einer anderen Partei.

AfD-Bundeschef Tino Chrupalla brachte ebenfalls eine Minderheitsregierung ins Spiel, die sich beispielsweise vom BSW dulden lassen könnte. Siegmund selbst scheint eine solche Konstruktion jedoch nicht anzustreben. Für den Fall, dass sich keine tragfähige Lösung findet, stellte er sogar Neuwahlen in Aussicht: „Im Notfall würde es halt Neuwahlen geben, dann haben wir halt 50 oder 55 Prozent.“ Seine Partei sieht er darauf vorbereitet. Siegmund sagte, seine Regierungsmannschaft stehe bereits seit Monaten.