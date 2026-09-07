Wer hat Patriot-Raketen für die Ukraine?

Die Heftigkeit der russischen Angriffe auf die Ukraine hat in den vergangenen Monaten extrem zugenommen, alleine im Juli starben nach UN-Angaben 437 Zivilisten – zuletzt waren es im Mai 2022 so viele. Dabei setzt der Aggressor nicht mehr nur auf Drohnen, sondern vermehrt auch auf ballistische Raketen.

Während die meisten Drohnen von der ukrainischen Armee aus der Luft geholt werden können, schlagen die russischen Raketen inzwischen meist ungehindert in Kiew ein, denn das einzig wirksame Mittel sind die Abfangflugkörper PAC-3 des amerikanischen Flugabwehrsystems Patriot. Doch genau die fehlen der Ukraine. Verbündete wie etwa Deutschland versuchen nun eifrig, Nachschub zu organisieren, damit die Ukraine für den bevorstehenden Winter gewappnet ist.