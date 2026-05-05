Uni-Wien-Rektor Schütze: „Wir sind kein Ort für Ideologien“

„Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.“ So lautet der Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger aus dem Jahr 1867, der bis heute die Grundlage der Wissenschaftsfreiheit in Österreich bildet. Wie wird dieser Satz an Ihrer Uni gelebt?

Freiheit von Lehre und Wissenschaft ist fundamental für jede Universität. Gleichzeitig bedeutet Freiheit auch große Verantwortung und das heißt, es braucht entsprechende Rahmenbedingungen.

Wie sehen diese Rahmenbedingungen aus?

Sie sind ganz schlicht. Wir sind eine Universität, also ein Ort für wissenschaftlichen Diskurs, Austausch und entsprechend faktenbasierte Diskussionen. Wir sind kein Ort für Ideologien. Gleichzeitig darf die Freiheit der Forschung nicht dazu ausgenutzt werden, um Äußerungen zu tätigen oder Themen zu verhandeln, wo Diskriminierungen aufgrund von Religion, Ethnie oder Geschlecht stattfinden oder Rechtsextremismus und Antisemitismus propagiert werden.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde offensichtlich, dass sich auch Wissenschaft von Ideologie vereinnahmen lassen kann – Stichwort Rassentheorie. Welche Lehren wurden daraus gezogen?

Ich bin Historiker und gehe noch immer davon aus, dass man aus der Geschichte lernt. Ich glaube, dass die Universität Wien gerade in den letzten Jahrzehnten in der Forschung sehr viel an Aufarbeitungsarbeit der eigenen Geschichte geleistet hat. Das tragen wir auch bewusst in die Lehre hinein.

Das eine ist, die Vergangenheit aufzuarbeiten, das andere, solche Fehler in der Gegenwart nicht zu wiederholen.

Die Handlungsanleitung ist die, dass es gestern wie heute sehr kontroversielle Themen gibt und dass es in der Forschung und der Lehre den Raum gibt, diese – innerhalb eines gewissen Rahmens – zu besprechen. Die Auseinandersetzung muss immer wissenschaftlich, faktenbasiert und methodisch abgesichert sein, die Argumentation muss mit Respekt für das Gegenüber erfolgen.

Sehen Sie sich als Rektor mit Ihrem Team an, was genau in jeder Lehrveranstaltung vermittelt wird oder reagieren Sie erst bei Beschwerden?

In der Lehre ist jeder Lehrveranstaltungsleiter, jede Lehrveranstaltungsleiterin für den Inhalt verantwortlich. Gleichzeitig ist es bei der schieren Menge an Lehrveranstaltungen – es sind an der Uni Wien rund 7.500 pro Semester – nicht möglich, sich da als Rektorat im Einzelnen einzumischen. Wenn aber besonders kontroversielle Themen verhandelt werden oder wir entsprechende Rückmeldungen bekommen, gibt es schon Mechanismen, sich das genauer anzusehen. Unser Zugang ist dann, immer das Gespräch zu suchen.