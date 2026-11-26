Das bedeutet, dass die Maßnahmen in der parteiinternen Koordinierung verhandelt würden oder im Parlament. Zudem seien 159 Bürokratiechecks durchgeführt worden, um neue Gesetzesvorhaben auf neue bürokratische Belastungen zu prüfen, sagte der Staatssekretär. Die 393 Entbürokratisierungsmaßnahmen hat das Staatssekretariat in einer 68-seitigen Broschüre aufgelistet, die am Donnerstag online gestellt wurde. Dabei gehe es um viele kleinteilige Maßnahmen, die aber Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger bringen würden.

18 Prozent der Maßnahmen würden auf die mehr als 5.100 Meldungen bei der Stelle für Entbürokratisierungs- und Deregulierungsanliegen (SEDA) im Außenministerium zurückgehen, meinte Schellhorn. Die vier immer noch nicht angegangenen Vorhaben aus dem im vergangenen Dezember präsentierten Entbürokratisierungspaket liegen laut Schellhorn im Finanz- bzw. Sozialministerium. Dabei geht es um Vereinfachungen bei Lohnverrechnung, Lohnabgabengesetzen und Arbeitsberichtspflichten.

Verständnis zeigte der NEOS-Staatssekretär für die immer wieder geäußerte Ungeduld beim Thema Entbürokratisierung. "Aber Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden, wobei ich Zweifel habe, ob es die Römer mit neun verschiedenen Bauordnungen überhaupt geschafft hätten", so Schellhorn mit Blick auf sein Lieblingsthema Föderalismus. "Wir haben gezeigt, was auf Bundesebene möglich ist mit Zusammenarbeiten", nun müsse man in die föderale Tiefe gehen, appellierte er einmal mehr an die Länder für mehr Reformbereitschaft.

Seine größte Naivität sei gewesen, zu glauben, dass die scheinbare Einigkeit über die Bürokratiebelastung auch eine Einigkeit über deren Abschaffung bedeute, meinte Schellhorn. Mit einer Senkung der Bürokratiebelastung könnte die österreichische Wirtschaftsleistung bis 2032 um 20 Mrd. Euro höher liegen. Im kommenden Jahr will der Staatssekretär berechnen lassen, wie hoch die Einsparungen durch die bisher gesetzten Maßnahmen sind.