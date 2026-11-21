Saudi-Arabien setzte seine Angriffe im benachbarten Jemen ebenfalls fort. Das Königreich habe ungeachtet angedrohter Vergeltung erneut die Hafenstadt Hudaida an der Westküste attackiert, meldete der iranische regierungsnahe Sender Press TV. Die Houthi werden vom Iran unterstützt.

Saudi-Arabien begann 2015 mit Verbündeten, Stellungen der Houthi im Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Riad wird unterstützt von der international anerkannten Regierung im Land und örtlichen Milizen. Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs zuletzt wieder eskaliert.