Wie die AfD regieren würde

Es ist ein unerträglich heißer Nachmittag auf dem Marktplatz von Zerbst, einer Kleinstadt im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt, doch Ulrich Siegmunds Grinsen verschwindet kaum. Drei Stunden lang signiert Siegmund (im Bild), Spitzenkandidat der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September, T-Shirts und macht Selfies mit Anhängern, die unter der sengenden Sonne lange Wartezeiten auf sich genommen haben. Von der Feindseligkeit, die einst für AfD-Kundgebungen typisch war, ist nichts zu spüren. „Das ist keine Partei, das ist eine Bewegung!“, strahlt Phillipp-Anders Rau, der lokale AfD-Kandidat.

Siegmund, dessen Slogan das optimistische „Alles ist möglich!“ lautet, hofft, der erste rechtsnationalistische Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes seit dem Zweiten Weltkrieg zu werden. Die AfD steht bei der Landtagswahl am Sonntag vor einem großen Sieg über die regierende Christlich Demokratische Union (CDU). Je nachdem, wie viele andere Parteien die Fünf-Prozent-Hürde nehmen, könnte sie sogar allein die Mehrheit erringen. Sollte dies nicht gelingen, hätte Siegmund andere Wege an die Macht, etwa über Überläufer aus der CDU – auch wenn er gegenüber dem Economist-Korrespondenten betont, daran kein Interesse zu haben.