Wie die AfD regieren würde

Die AfD könnte in Sachsen-Anhalt erstmals ein deutsches Bundesland regieren. Ihr Regierungsprogramm sieht weitreichende Veränderungen in Bildung, Kultur, Rundfunk und Verwaltung vor – doch fehlende Erfahrung, Geld und erwartbarer Widerstand könnten die Partei bremsen.
Es ist ein unerträglich heißer Nachmittag auf dem Marktplatz von Zerbst, einer Kleinstadt im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt, doch Ulrich Siegmunds Grinsen verschwindet kaum. Drei Stunden lang signiert Siegmund (im Bild), Spitzenkandidat der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September, T-Shirts und macht Selfies mit Anhängern, die unter der sengenden Sonne lange Wartezeiten auf sich genommen haben. Von der Feindseligkeit, die einst für AfD-Kundgebungen typisch war, ist nichts zu spüren. „Das ist keine Partei, das ist eine Bewegung!“, strahlt Phillipp-Anders Rau, der lokale AfD-Kandidat.
Siegmund, dessen Slogan das optimistische „Alles ist möglich!“ lautet, hofft, der erste rechtsnationalistische Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes seit dem Zweiten Weltkrieg zu werden. Die AfD steht bei der Landtagswahl am Sonntag vor einem großen Sieg über die regierende Christlich Demokratische Union (CDU). Je nachdem, wie viele andere Parteien die Fünf-Prozent-Hürde nehmen, könnte sie sogar allein die Mehrheit erringen. Sollte dies nicht gelingen, hätte Siegmund andere Wege an die Macht, etwa über Überläufer aus der CDU – auch wenn er gegenüber dem Economist-Korrespondenten betont, daran kein Interesse zu haben.
Blaupause für den Rest Deutschlands
Anhänger in der Menge weisen Vorwürfe zurück, die Partei habe finstere Absichten. „Die AfD ist nicht radikal, sie steht einfach für Meinungsfreiheit“, sagt Heike Schmidt, eine Anwohnerin. Doch ihre Pläne für Sachsen-Anhalt, dargelegt in einem 258-seitigen Regierungsprogramm, gehören zu den weitreichendsten, die je eine Partei mit einer realistischen Chance auf eine Regierungsübernahme vorgelegt hat. Sie entwerfen die Vision eines grundlegend anderen Staates, die Parteifunktionäre als Blaupause für den Rest Deutschlands betrachten. Zugleich sind die Pläne nicht durchgehend durchdacht und wirken an manchen Stellen unseriös.
Einige Vorschläge, etwa die Abschaffung des Asylrechts oder die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Russland, liegen nicht in der Hand einer Landesregierung. Viele andere hingegen schon. Beginnen wir mit dem Bildungswesen. Die AfD will behinderte Kinder und Flüchtlingskinder aus den Regelklassen entfernen, was nach Ansicht von Experten gegen europäisches und internationales Recht verstößt. Sie will den Russischunterricht ausweiten und den Schüleraustausch mit Schulen in Russland wiederbeleben.
Sie strebt die Abschaffung der Schulpflicht an, damit misstrauische Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichten können. Die AfD würde die Lehrpläne umschreiben, um „Wokery“ zu entfernen und historische deutsche Errungenschaften stärker zu würdigen. Hans-Thomas Tillschneider, der Chefideologe der Landespartei und Hauptverfasser ihres Wahlprogramms, argumentiert, Deutschlands Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit habe eine nationale „Identitätsstörung“ hervorgerufen. „Mehr Bismarck, weniger Hitler“ sei das Heilmittel.
Abscheu gegen freie Wissenschaften und öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Die AfD verabscheut Deutschlands Universitäten in ihrer derzeitigen Form. Tillschneider hat die akademischen Geisteswissenschaften als „Legitimierungshuren“ des gesellschaftlichen Wandels bezeichnet. Die Partei will die Hochschulverwaltung umstrukturieren, sich von den europäischen Standards für die Vergabe von Studienabschlüssen verabschieden und einen Lehrstuhl für Demografie sowie ein Institut für „kritische Islamwissenschaft“ einrichten. Vieles davon dürfte sie nur schwer durchsetzen können: Die akademische Freiheit ist verfassungsrechtlich geschützt. Da die Hochschulen jedoch größtenteils von den Bundesländern finanziert werden, könnte eine aggressive Landesregierung finanziellen Druck ausüben.
Siegmund hat versprochen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, seit Langem ein Schreckgespenst der populistischen Rechten in Deutschland, durch eine „neutrale“ Alternative zu ersetzen. Das Programm der AfD zielt auf den Slogan Sachsen-Anhalts #moderndenken und dessen Würdigung der Bauhaus-Architekturbewegung des 20. Jahrhunderts mit Sitz in Dessau. Die Partei sieht im Bauhaus genau jene Art von entwurzelter Kultur, die sie ausmerzen möchte. Ihr Gegenentwurf, #deutschdenken, hebt die Errungenschaften von Martin Luther, Friedrich Nietzsche und des Heiligen Römischen Reiches hervor und schlägt „patriotische Tourismuskonzepte“ vor.
Mangelnde Kompetenz und fehlende finanzielle Mittel
All dies umzusetzen setzt jedoch ein Maß an Kompetenz voraus, das vielen – selbst innerhalb der Partei selbst – der AfD nicht zutrauen. Deutsche Bundesländer benötigen Hunderte von Beamten und Mitarbeitern, und abgesehen von einigen wenigen Städten und Landkreisen verfügt die AfD über keinerlei Regierungserfahrung. Zwei der engsten Vertrauten von Herrn Siegmund gehörten einst einer neonazistischen Jugendgruppe an – kein vielversprechendes Personal für die Führung eines Bundeslandes. Eine im vergangenen Jahr gegründete „Schwarz-Rot-Gold-Akademie“ bildet Parteikader in Verwaltungsfragen aus, und die AfD hat sich von der FPÖ beraten lassen, die sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene Regierungserfahrung gesammelt hat. Doch auch das scheint noch nicht ausreichend zu sein.
Auch finanzpolitische Zwänge werden die AfD bremsen, meint Petra Dobner von der Universität Halle. Sachsen-Anhalt, ein armes Bundesland mit 2,1 Millionen Einwohnern, hat rund 25 Mrd. Euro Schulden und ist auf erhebliche Transferzahlungen aus dem übrigen Deutschland angewiesen. Das AfD-Programm, das großzügige Versprechen etwa bei der Kinderbetreuung und den Schulmahlzeiten enthält, würde laut dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) eine jährliche Finanzierungslücke von rund 2,2 Mrd. Euro hinterlassen. Vielleicht in Anerkennung dieser Tatsache konzentriert sich das jüngste 100-Tage-Regierungsprogramm der AfD auf symbolische Themen wie das Hissen deutscher Flaggen und die Abschaffung geschlechtsneutraler Sprache.
Widerstand von allen Seiten
Doch Organisationen, die im Visier der Partei stehen, ergeben sich nicht in vorauseilendem Gehorsam. Universitäten, Richter und Nichtregierungsorganisationen erarbeiten seit Monaten Strategien, um sich auf eine AfD-Regierung vorzubereiten. Anfang dieses Jahres änderte der Landtag von Sachsen-Anhalt seine Regeln für die Wahl von Richtern und des Landtagspräsidenten. Eine große Befürchtung ist, dass die AfD eine endlose Reihe verfassungswidriger Maßnahmen durchsetzen könnte, wohl wissend, dass es Jahre dauern würde, bis Gerichte sie wieder aufheben – und dass dies die Moral ihrer Gegner untergraben könnte.
Die Aussicht auf eine AfD-Regierung beschäftigt auch anderswo in Deutschland die Gemüter. Angesichts der engen Beziehungen der Partei zu Russland überlegen die Innenminister der 15 anderen Bundesländer, wie sie die AfD von bestimmten interministeriellen Beratungen ausschließen können. Georg Maier, Innenminister von Thüringen, befürwortet die Errichtung von „Chinesischen Mauern“, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen zur nationalen Sicherheit nicht an die Minister der Partei weitergegeben werden.
Ideologische Umfärbung
Die AfD befürchtet zudem Widerstand seitens des „Deep State“ in Sachsen-Anhalt. Siegmund kündigt an, bis zu 200 Landesbedienstete ersetzen zu wollen, und hat „administrative Maßnahmen“ gegen jene angedroht, die sich ihm in den Weg stellen. Die Partei dürfte eine Handvoll politischer Ernennungen vornehmen und einige Beamte entlassen können. Sicherlich wird sie den Leiter des Landesgeheimdienstes entlassen, der die AfD in Sachsen-Anhalt 2023 als „rechtsextrem“ eingestuft hatte.
Die meisten Beamten können jedoch nicht einfach entlassen werden. Friedrich Zillessen, ein Rechtswissenschaftler, der sich mit der Widerstandsfähigkeit der Justiz im Bundesland befasst, merkt an, dass eine AfD-Regierung andere Mittel finden könnte: Personalabbau durch Pensionierungen, die Beförderung Gleichgesinnter oder die Schaffung einer Kultur der Einschüchterung.
Arm und alt
Sachsen-Anhalt ist kaum ein Vorzeigeland. Es hat das höchste Durchschnittsalter aller deutschen Bundesländer und eine der höchsten Armutsquoten. Die AfD verspricht, „kulturell fremde“ Fachkräfte zu ersetzen, indem sie Deutsche, die das Land verlassen haben, zur Rückkehr bewegt. Doch ihre Politik dürfte eher das Gegenteil bewirken. Es wird bereits viel darüber gesprochen, dass Arbeitnehmer den Staat verlassen könnten, sollte die AfD die Regierung übernehmen.
Außenstehende, insbesondere Ausländer, die andernfalls vielleicht in Versuchung gekommen wären, hierherzukommen, dürften es sich ebenfalls zweimal überlegen. Die AfD hat sogar angekündigt, ihren Anteil an einem nationalen Infrastrukturfonds abzulehnen, den Bundeskanzler Friedrich Merz im vergangenen Jahr eingerichtet hat. „Was passiert, wenn wir alle wegziehen, weil wir es hier nicht mehr aushalten?“, fragt Sophie Jungnickel, Managerin eines lokalen Unternehmens.
Die Angst vor dem Chaos
Viele Gegner der AfD scheinen geneigt zu sein, Siegmund stillschweigend sein Chaos anrichten zu lassen – in der Hoffnung, dass ein Misserfolg in einem kleinen Bundesland den Nimbus der Unbesiegbarkeit der Partei zerstören könnte. Die Einwohner Sachsen-Anhalts sehen das anders. „In Berlin oder Süddeutschland lässt sich das leicht sagen“, meint Lennart Birth, ein politischer Aktivist, der kürzlich aus dem Bundesland weggezogen ist. „Aber nicht für diejenigen, die jeden Tag damit leben müssen.“
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