Ungarn: Wie Peter Magyar das System Orbán mit dessen eigenen Waffen schlägt

Das Verfassungsgericht ist seit den Umbauten der Justiz während der Orbán-Jahre politisch besetzt. Die Fidesz-Regierung änderte das Bestellungsverfahren für die Höchstrichter, sodass nicht mehr eine paritätisch besetzte Kommission, sondern das Parlament die Richter bestellte. Fidesz erhöhte außerdem die Zahl der Höchstrichter von elf auf 15 und füllte die zusätzlichen Sitze mit Loyalisten. Auch die Wahl des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs legte Fidesz in die Hände der parlamentarischen Zweidrittelmehrheit.

Im Jahr 2025 wählte die Fidesz etwa Péter Polt zum Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs. Polt war einer der Gründer der Partei und langjähriger Vorsitzender, später wurde er Generalstaatsanwalt. Als solcher wurde er immer wieder dafür kritisiert, im Sinne der Regierung zu handeln und Verfahren gegen Fidesz-Politiker einzustellen. Seine Ernennung zum Präsidenten des Verfassungsgerichts wurde damit Sinnbild für die Aushöhlung der Gewaltenteilung, die zu heftiger Kritik seitens der EU-Kommission führte und zum Einfrieren von EU-Geldern beitrug.

Polt und vier weitere Verfassungsrichter entfernte Tisza mit der Verfassungsnovelle von Mitte Juli ebenfalls aus ihrem Amt. Dafür führte die Regierung eine bereits bis 2013 gültige Regelung wieder ein, wonach Verfassungsrichter mit Erreichen des 70. Lebensjahres automatisch in den Ruhestand gehen.

„Man könnte argumentieren, dass das, was in Ungarn geschieht, außerhalb des Rahmens dessen liegt, was in einer konstitutionellen Demokratie normal ist“, sagt Enyedi. „Manche dieser Maßnahmen sind sehr drastisch.“ Nutzt Péter Magyar gar Orbáns Playbook gegen dessen eigenes System?

Nein, sagt Politologe Enyedi. „Die spezifischen Lösungen sind andere. Sie haben eine wichtige Zutat: Begrenzung.“ Neben den bereits erwähnten Begrenzungen für die Amtszeiten von Politikern hat Enyedi dafür ein weiteres Beispiel parat: Das neue Gremium für die Leitung der ungarischen öffentlich-rechtlichen Medien. Der Vorschlag der Regierung sieht vor, dass es aus neun Personen bestehen soll. Drei von der Regierungsfraktion, drei von der Opposition und drei unabhängige Experten.

„Das ist sehr großzügig von Tisza, die aktuell bei knapp 60 Prozent in den Meinungsumfragen steht und über 70 Prozent der Parlamentssitze hält.“ Es zeige, dass Tisza nach Lösungen suche, die Macht der Regierung nach dem Prinzip der „Checks and Balances“ zu begrenzen.