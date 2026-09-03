Wahl in Sachsen-Anhalt: Deutschlands Anfang vom Ende?

Jetzt erst recht! Die AfD versteht es, diese Stimmung in Sachsen-Anhalt zu erzeugen. Die Enthemmung fällt in eine Zeit der tiefen allgemeinen Verunsicherung, die weit über Sachsen-Anhalt hinausgeht. Friedrich Merz regiert mit seiner Koalition aus CDU/CSU und SPD handwerklich mangelhaft und kommunikativ ungelenk. Kein deutscher Bundeskanzler war so unbeliebt wie er. Doch das ist nur ein Teil der Misere. Mit Russlands Volleinmarsch in die Ukraine und Donald Trumps Wiederwahl in Washing­ton brach das Dreisäulenmodell zusammen, auf dem der große ökonomische Erfolg der Ära Merkel beruhte:

Vergleichsweise günstige Rohstoffe aus Russland Verdammt günstige Sicherheit aus den USA Export-Absatz ohne Ende beim russischen Verbündeten China

Gerade das Verhältnis der AfD zu Russland sorgt in Deutschlands Sicherheitsbehörden für große Nervosität. Wie die FPÖ unterhält die Partei enge Beziehungen nach Moskau. Bundestags- und Landtagsabgeordnete reisen immer mal wieder dorthin oder nach Sankt Petersburg, um sich mit Paladinen aus der russischen Kleptokratie rund um den Kriegsherren Wladimir Putin zu treffen. Ginge es nach der AfD, würde auch der noch intakte Strang von Nord Stream 2 in Betrieb genommen. Sachsen-Anhalts Kulturpolitiker Tillschneider schaute gar auf einem Empfang in der russischen Botschaft anlässlich des Geburtstags Putins vorbei.

Deshalb befürchten Innenminister aller Länder und des Bundes nicht weniger als Kollaboration mit Russland, wenn die AfD erst mal in einer Landesregierung ist – mit dramatischen Auswirkungen auf die Sicherheitsarchitektur des ganzen Landes. So tauschen sich Bundespolizei und Landespolizeien untereinander genauso aus wie alle Landesverfassungsschutzämter mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz.

Dieses System aus Verbunddatenbanken ist jedoch nicht darauf ausgelegt, dass der Gegner auf einmal dabei ist. Und deshalb befürchten Sicherheitsexperten nicht nur die Weitergabe sensibler Daten an russische Stellen, sondern auch an die Kundschaft der Sicherheitsbehörden. Was, wenn die AfD Extremisten warnt, die im Visier von Ermittlern sind? Und was, wenn die AfD die Staatsanwaltschaft des Landes Sachsen-Anhalt missbraucht? Die weisungsgebundenen Anklagebehörden können auch außerhalb ihrer Bundeslandgrenzen ermitteln und Durchsuchungsbeschlüsse beantragen.