Le Pen ist die RN-Kandidatin bei der Präsidentschaftswahl im April und Mai 2027. Den Umfragen zufolge hat sie gute Chancen, Frankreichs neue Staatschefin zu werden. Am Sonntag hatte Le Pen in einem Fernsehinterview beteuert, sie habe "niemals" vertrauliche Informationen aus dem französischen Innenministerium erhalten.

Der heutige Präfekt der Region Centre-Val, Hugues Moutouh, soll dem RN vertrauliche Informationen über laufende Ermittlungen gegen die Partei zugespielt haben, als er noch Generalsekretär des Innenministeriums in Paris war. Nach Angaben aus mit dem Vorgang vertrauten Kreisen war de Rancourt der Empfänger der vertraulichen Informationen.

Innenminister Laurent Nuñez hatte Moutouh wegen der "sehr schwerwiegenden" Vorwürfe am Freitag voriger Woche ins Ministerium vorgeladen. Tags drauf teilte Moutouh mit, er habe darum gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden.

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits im Juli Vorermittlungen wegen mutmaßlicher Verletzung des Berufs- und Ermittlungsgeheimnisses eingeleitet und das Innenministerium durchsucht. Am Donnerstag wurde bekannt, dass im Zuge dieser Ermittlungen Anfang November auch die RN-Parteizentrale in Paris durchsucht wurde.

Hintergrund ist ein bereits länger laufendes Verfahren, bei dem es um mutmaßliche Veruntreuung von EU-Geldern durch die ehemalige Fraktion Identität und Demokratie (ID) im Europaparlament geht, der auch der RN angehörte. Dazu gab es in mehreren europäischen Ländern Durchsuchungen. Der ID-Fraktion wird vorgeworfen, von 2019 bis 2024 mehr als 4,3 Millionen Euro "rechtswidrig ausgegeben" zu haben.

RN-Parteichef Jordan Bardella ist von den Ermittlungen gegen die ID-Fraktion persönlich betroffen, weil er Medientrainings für den französischen Wahlkampf mit EU-Mitteln finanziert haben soll. Eine französische Anti-Korruptionsorganisation verklagte ihn außerdem wegen einer mutmaßlichen Scheinanstellung als EU-Parlamentsassistent 2015. Bardella weist die Vorwürfe zurück.

Le Pen ist ihrerseits von zwei Instanzen wegen der Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt worden. Da sie vor das Oberste Berufungsgericht gezogen ist, ist ihre Verurteilung zu einem Jahr elektronisch überwachtem Hausarrest derzeit ausgesetzt. Sollte das Urteil vor der Präsidentschaftswahl rechtskräftig werden, bleibt voraussichtlich nicht genügend Zeit, um ihr eine elektronische Fußfessel tatsächlich anzulegen. Sollte sie gewählt werden, müsste sie die Strafe wegen der Amtsimmunität nicht verbüßen.