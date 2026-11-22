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Der Brand auf einem von Drohnen getroffenen russischen Frachter in der Ostsee hat der finnischen Küstenwache zufolge trotz Löscharbeiten die ganze Nacht über angehalten. Von der Behörde veröffentlichte Bilder und Videos zeigten mehrere Schiffe, die die "Sparta II" in der Nacht auf Sonntag mit Wasserwerfern besprühten, um die Flammen zu löschen und an Deck gestapelte Container zu kühlen.

von APA