Den Angaben der Augenzeugen zufolge waren Explosionen ab 02.00 Uhr in der Früh (Ortszeit, 01.00 Uhr MEZ) in verschiedenen Teilen der Hauptstadt zu hören gewesen. Die Detonationen hätten bis 04.30 Uhr (Ortszeit, 03.30 Uhr MEZ) angehalten.

Im Sudan liefern sich die Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines ehemaligen Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo seit mehr als dreieinhalb Jahren erbitterte Gefechte. Im Zuge des Konflikts eroberte die Armee im März 2025 Khartum von der RSF-Miliz zurück.

Laut den Vereinten Nationen setzen beide Konfliktparteien Drohnen ein. Beiden Seiten werden Kriegsverbrechen zur Last gelegt, darunter Angriffe auf Zivilisten. Seit April 2023 wurden nach Schätzungen von Hilfsorganisationen in dem Konflikt mehr als 200.000 Menschen getötet.

Am vergangenen Sonntag waren bei einem Angriff der sudanesischen Armee auf die von der RSF-Miliz kontrollierte Region West-Kordofan nach Angaben von Augenzeugen und Menschenrechtsaktivisten 15 Menschen getötet worden. Die Armee führt dort eine Offensive, um Gebiete von der Miliz zurückzuerobern.