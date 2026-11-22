©Afp, Vladyslav Musiienko, APA
Mindestens 14 Menschen könnten noch unter den Trümmern eines Wohnhauses verschüttet sein, das am Sonntagfrüh in der ukrainischen Region Kiew von einer russischen Drohne getroffen wurde, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Ein Teil eines fünfstöckigen Wohnhauses ist nach einem russischen Drohnenangriff eingestürzt. Ich danke unseren Rettungskräften für ihr schnelles Handeln: Neun Menschen konnten bereits herausgeholt werden", erklärte Selenskyj auf X.
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Das Feuer sei unter Kontrolle. Laut Angaben örtlicher Behörden wurden zwei Menschen, darunter ein Teenager, verletzt. Aufnahmen der Rettungskräfte zeigten, wie diese einen großen Trümmerhaufen durchsuchten und den Bewohnern halfen, über Leitern und mit Hilfe einer Kranplattform aus dem beschädigten Gebäude zu gelangen.
Bei ukrainischen Drohnenangriffen in der Nacht auf die russische Region Krasnodar wurden Medienberichten zufolge fünf Menschen verletzt. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS zitierte die regionalen Behörden von Krasnodar mit der Aussage, dass vier der Verletzten aus dem Dorf Afipsky stammten, wo sich eine Ölraffinerie befindet, die in den vergangenen Monaten wiederholt von der Ukraine angegriffen wurde.