Am Freitag waren nach polnischen Regierungsangaben drei russische Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des EU- und NATO-Lands abgestürzt. Zunächst ging das Verteidigungsministerium in Warschau von zwei Marschflugkörpern und einer Drohne aus. Verletzt wurde niemand.

In dem Ort Nowy Lipowiec, der rund 60 Kilometer von Polens Grenze zur Ukraine entfernt liegt, sowie im 92 Kilometer von der Grenze entfernten Rudnik nad Sanem seien die Untersuchungen mittlerweile abgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft jetzt mit. An der dritten Absturzstelle in Molodycz würden die Ermittlungen noch fortgesetzt.

NATO-Vertreter beraten am Montag in Brüssel über die jüngsten Verletzungen des alliierten Luftraums durch Russland. Wie ein Vertreter des Verteidigungsbündnisses mitteilte, wurde allerdings keine Sondersitzung einberufen. Die Gespräche über die Luftraumverletzungen in Polen erfolgten im Rahmen der regulären Konsultationen, erklärte er.

Regierungschef Donald Tusk warf Moskau eine gezielte Provokation während einer westlichen Militärübung vor. In Polen findet gerade das erste Manöver der sogenannten "Koalition der Willigen" statt. 2.800 Soldaten aus elf Ländern nehmen teil. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs in der Ukraine ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Die Übung soll bis heute, Sonntag, dauern und wird von Großbritannien und Frankreich geleitet.

Zu möglichen Ergebnissen der NATO-Beratungen gab es zunächst keine Angaben. Generalsekretär Mark Rutte hatte am Samstag bei einem Besuch in Polen gesagt, der NATO-Oberbefehlshaber in Europa werde alles tun, um herauszufinden, wo Gefahren für das westliche Abschreckungs- und Verteidigungssystem liegen - und welche Änderungen nötig seien.