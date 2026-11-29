Zuvor hatten die ukrainischen Behörden auch bei einem Gleitbombenangriff auf Saporischschja von einer getöteten Frau und drei Verletzten berichtet. Die ukrainische Flugabwehr sprach am Sonntag in der Früh von 140 russischen Drohnenangriffen im Land. Dabei seien 101 abgewehrt worden.

Die Ukraine führte in ihrem Abwehrkampf gegen den seit fast fünf Jahren andauernden russischen Angriffskrieg erneut auch Gegenschläge mit Drohnen aus. Das russische Verteidigungsministerium behauptete, dass in der Nacht auf Sonntag 1.017 ukrainische Drohnen abgefangen und vernichtet worden seien. Das wären deutlich mehr als in den vergangenen Tagen.

Allein Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von 542 ukrainischen Drohnen, die in Richtung der russischen Hauptstadt geflogen seien. Von unabhängiger Seite sind die Angaben der Kriegsparteien nicht unmittelbar überprüfbar. Zu Schäden machte die russische Seite keine Angaben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schlug in einem Interview des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera erneut einen Waffenstillstand entlang der Frontlinie vor. Es sei für die Ukraine ein "großer Kompromiss", die Kampfhandlungen an der Frontlinie zu beenden und dann in Friedensverhandlungen zu treten.

Russland lehnt ein solches Vorgehen ab und will nach Kremlangaben erst den Konflikt zwischen Moskau und Kiew grundsätzlich gelöst haben, bevor es einem Waffenstillstand zustimmt.