Der Vorschlag des Vorsitzenden der konservativen Likud-Partei stößt jedoch auf große Skepsis. Zudem soll Netanyahu verlangen, dass Eisenkot, der die Mitte-Partei Yashar führt, das Amt nicht sofort übernimmt. Zu Beginn des Treffens soll Netanyahu Eisenkot Medienberichten zufolge ein sicherheitspolitisches Update geben.

Eisenkots Partei Yashar war bei der Parlamentswahl am 27. Oktober zwar hinter der Likud-Partei gelegen. Bei den Konsultationen von Präsident Yitzhak Herzog mit den Parteien erhielt Eisenkot dennoch die meisten Empfehlungen für die Regierungsbildung. Er hat zunächst bis kommenden Sonntag Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann um weitere 14 Tage verlängert werden.

Mehrere Oppositionsparteien warfen Netanyahu unmittelbar nach Bekanntwerden seines Vorstoßes Tricks und Täuschungsmanöver vor. Sie verwiesen darauf, dass Netanyahu in der Vergangenheit bereits politische Vereinbarungen gebrochen habe.

Befürchtet wird unter anderem, Netanyahu könnte eine Einheitsregierung gezielt scheitern lassen, in der Hoffnung, bei einer anschließenden Neuwahl ein besseres Ergebnis für sein politisches Lager zu erzielen.