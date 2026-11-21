Das erklärte der Kommunikationschef von Finnlands Armee, Aki-Mauri Huhtinen, gegenüber dem Sender Yle. Der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen sprach zudem von einer mutmaßlichen Luftraumverletzung durch einen russischen Helikopter. Diese stehe möglicherweise im Zusammenhang mit Rettungs- und Ortungsmaßnahmen, sagte er einer Mitteilung zufolge. Finnischen Angaben zufolge wurde die Besatzung inzwischen evakuiert.

Auch Ministerpräsident Petteri Orpo deutete indirekt an, dass es sich um eine ukrainische Drohne gehandelt haben könnte. Der finnische Regierungschef stellte einen Bezug zum Ukraine-Krieg her, ohne Kiew ausdrücklich als Urheber zu nennen. "Der Krieg schwappt in unsere unmittelbare Nähe über. Die Ukraine hat das Recht, sich gegen den Aggressor zu verteidigen", schrieb er im Onlinedienst X.

Zuvor hatte die finnische Grenzschutzbehörde mitgeteilt, dass ein russischer Frachter im östlichen Finnischen Meerbusen brenne und sie einen Rettungseinsatz leite sowie mögliche Maßnahmen gegen Umweltschäden innerhalb des finnischen Zuständigkeitsbereichs vorbereite. Das beschädigte Schiff sei von internationalen Gewässern in finnische Hoheitsgewässer getrieben.

Das Verteidigungsministerium des Landes sprach ebenfalls von einem Drohnenangriff auf das russische Schiff. Luft- und Seeverkehr im östlichen Teil des Finnischen Meerbusens seien vorsorglich eingeschränkt worden. In einer späteren Mitteilung identifizierte die finnische Grenzschutzbehörde das Schiff als den Frachter "Sparta II".

Drosdenko schrieb allerdings, ein Rettungsschiff sei zu dem Frachter gefahren, aber die Besatzung habe eine Evakuierung abgelehnt. Sie will demnach ihre Fahrt nach nötigen Arbeiten fortsetzen. In der Früh hatte Gouverneur Drosdenko bereits von ukrainischen Drohnenangriffen im Gebiet Leningrad gesprochen. Es seien 73 dieser Flugkörper in der Nacht abgewehrt worden, teilte er mit. Zu möglichen Folgen machte er keine Angaben. Russland überzieht die Ukraine seit fast fünf Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.

Zuletzt ist es in der Region immer wieder zu ukrainischen Drohnenangriffen gekommen, unter anderem auf Hafenanlagen in Russland. Russland hat nach finnischen Angaben wiederholt Telekommunikations- und Stromkabel zwischen Finnland und Estland beschädigt. Außerdem fingen NATO-Kampfflugzeuge mehrmals russische Jets über der Ostsee ab.