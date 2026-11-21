Russland überzieht die Ukraine seit bald fünf Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg und hat schon mehrfach Brücken in der Hauptstadt Kiew attackiert. In ihrem Abwehrkampf hat die Ukraine in dieser Woche dreimal die Brücke vom russischen Festland zur von Russland 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim getroffen und einen Teil der Autotrasse zerstört.

Das Bauwerk gilt als Prestige-Projekt von Putin. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.

Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag Energieanlagen und ein Frachtschiff in der Ukraine angegriffen. Russische Drohnen hätten das Wärmekraftwerk in Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk sowie ein Umspannwerk in der Region Riwne getroffen, die beide die ukrainische Rüstungsindustrie mit Strom versorgten, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Russland habe außerdem ein Frachtschiff in der Nähe von Odessa angegriffen, das Güter mit doppeltem Verwendungszweck für das ukrainische Militär transportiert habe, teilte das Ministerium mit.

Ein Frachtschiff auf dem Weg nach Kaliningrad ist nach russischen Angaben in internationalen Gewässern im Finnischen Meerbusen von zwei Drohnen angegriffen worden. Der Vorfall habe sich drei Seemeilen (etwa 5,6 Kilometer) von der russischen Grenze entfernt ereignet, teilte der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, mit. Die Besatzung werde evakuiert und das Ausmaß der Schäden untersucht.