Israels Streitkräfte teilten auf Anfrage mit, sie gingen dem Vorwurf nach. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt verstärkte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Terrororganisation Hamas. Oftmals handelt es sich demnach auch um Beteiligte am Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat das Militär kürzlich angewiesen, alle 2.000 noch verbliebenen Beteiligten im Gazastreifen zu töten.