Neutrale Waffen: Warum Österreich beim Rüstungsboom – noch – nicht mitspielt

Es geht um den Paragrafen 320 des Strafgesetzbuchs. Er verbietet die Unterstützung von Parteien bewaffneter Konflikte – sei es durch Rüstungsgeschäfte privater Unternehmen oder etwa durch Kredite von Banken. Bei einem Verstoß drohen bis zu fünf Jahre Haft. Vertreter der Industrie bemängeln schon länger, dass das Gesetz schwammig geschrieben sei. Was passiert etwa, wenn man Teile nach Deutschland verkauft, die wiederum im „Leopard 2“ verbaut dann durch die Ukraine rollen? Macht man sich im Zweifel strafbar?

Um diese Bedenken auszuräumen, möchte Hattmannsdorfer den Paragrafen präzisieren, wie er sagt. Ein dementsprechender Entwurf liegt schon seit mehreren Wochen im für Änderungen des Strafgesetzbuchs zuständigen Justizministerium. „Die Geschäfte werden ja sowieso abgeschlossen. Die Frage ist: Mit heimischen Unternehmen oder vorbei an heimischen Unternehmen?“, erklärt Hattmannsdorfer im Gespräch mit News. Immer mehr österreichische Unternehmen würden Produktionsstätten ins Ausland verlagern, weil es dort einfachere Rahmenbedingungen gebe. „Diese Entwicklung kann ich als Wirtschaftsminister nicht untätig hinnehmen“, sagt er. Es gehe auch um Jobs.

In der Branche rennt er offene Türen ein. „Das Strafrecht ist die Ultima Ratio. Niemand von uns will damit im Konflikt sein“, meint Florian Mayer. Der Anwalt arbeitet in der internationalen Kanzlei CMS und berät unter anderem Unternehmen im Verteidigungsbereich rechtlich. Er nennt ein Beispiel: Die tschechische Tochter einer österreichischen Bank gewährt einem deutschen Rüstungsunternehmen einen Kredit zur Finanzierung von Waffen für die Ukraine. Wenn dieser Kredit nun aber von der Konzernmutter in Österreich genehmigt werden muss, sei für manche offen, ob man sich damit strafbar mache. „Das ist eine Unklarheit, die man beseitigen sollte“, fordert er.