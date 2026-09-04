2nd Opinion: Pragmatiker und Zyniker

Zu den großen Geheimnissen der Politik gehört die Frage, wo genau man eigentlich die Grenze zwischen Pragmatismus und Selbstverleugnung ziehen kann. Wie lange sieht man sich als vernünftig agierender Pragmatiker, der weiß, dass man sein ganzes Programm nur mit einer absoluten Mehrheit durchsetzen könnte, die es nun einmal nicht mehr gibt? Wann kommt der Punkt, an dem man sich nicht mehr ekelfrei im Spiegel anschauen kann, weil man für eine Regierungsbeteiligung ungefähr alles aufgegeben hat, was einem in der Opposition noch hoch und heilig gewesen ist?

Obwohl ich einige Regierungsmitglieder persönlich kenne, bin ich der Antwort auf diese Frage noch nicht wirklich nähergekommen. Ich frage natürlich auch nicht immer, weil die Frage naturgemäß nervt. Zurecht nämlich, denn wenn man ehrlich ist, handelt es sich nicht um eine Frage, sondern um einen Vorwurf. Oder würden Sie denken, dass ein Gesprächspartner einfach nur eine Frage stellt, wenn er Sie fragt, ob Sie sich eh noch ekelfrei im Spiegel anschauen können? Ich nenne solche Fragen bei mir gerne „Drohnen-Fragen“, weil sie so lustig dahersummen wie jene Fotodrohnen, die dann doch eine Sprengstoffladung zur Detonation bringen.