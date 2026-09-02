Mikl-Leitner zählt die Regierung an

Derartige Kritik von Mikl-Leitner ist gewöhnlich geworden. Anlässlich der Budgetrede Marterbauers hat sie etwa Zweifel angemeldet, ob die SPÖ den Ernst der Lage verstanden habe: Statt Vernunft walten zu lassen, versuche sie, neue Steuern durchzusetzen, bis der letzte Betrieb das Handtuch geworfen habe.

Hier geht es um viel mehr als um Inhaltliches: Auf Landesebene ist Mikl-Leitner 2023 in der Überzeugung eine Koalition mit der FPÖ eingegangen, nur so einer Mehrheit entsprechen zu können, die es rechts der Mitte zu gewinnen gebe. Das Ergebnis ist eine Betonung von Werten und Traditionen, die gerne als christlich bezeichnet werden, genauso wie Verschärfungen bei der Mindestsicherung, die gleich auch für ganz Österreich verlangt werden.

Wichtiger: Je näher die Niederösterreich-Wahl 2028 rückt, bei der – Stand heute – offen ist, ob die ÖVP klar vorne bleibt, desto stärker wird die Akzentuierung, die Mikl-Leitner betreibt – und zu der eben auch dieses Abarbeiten an einer SPÖ gehört, die links der Mitte steht; es ist eine gezielte Abgrenzung.