Den NEOS geht's wie den Grünen

Was droht NEOS? Matthias Strolz, ihr Gründer, äußerte sich jüngst besorgt: Er habe den Eindruck, dass Parteichefin, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und Co. „aktive Sterbebegleitung“ für SPÖ und ÖVP machen und „mitunter“ nicht merken würden, „dass sie dabei selbst untergehen könnten“, so Strolz im „Standard“. Tatsächlich?

Bei allen Unterschieden zwischen Schwarz-Grün unter Kanzler Sebastian Kurz und dann Karl Nehammer sowie Schwarz-Rot-Pink unter Christian Stocker (alle ÖVP) gibt es Umstände, die NEOS heute ebenso zu schaffen machen wie einst den Grünen.

Den Grünen hatte zunächst unter anderem zugesetzt, dass die ÖVP ihren Migrationskurs ohne Rücksicht auf sie weiterverfolgte und etwa auch gut integrierte Kinder abschieben ließ. In weiterer Folge kam vor allem aber dazu, dass ihnen die Volkspartei aufgrund schlechter Umfragewerte nicht einmal mehr eine ambitioniertere Klimapolitik zugestehen wollte: Sie hatte Angst, damit nur noch mehr Wähler an die FPÖ zu verlieren.