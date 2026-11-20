Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde in den Morgenstunden die Wohnadresse des Verdächtigen in Oberösterreich durchsucht. Der Verdächtige wurde nicht angetroffen, aber die Ermittler fanden NS-Devotionalien im dreistelligen Bereich, mehrere nicht registrierte Schusswaffen, Munition und Sprengmittel.

Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot ausgesprochen, festgenommen wurde er vorerst aber nicht. Hintergründe werden laut Polizei noch ermittelt.