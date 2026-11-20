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Gegen einen 50-jährigen Angehörigen des österreichischen Bundesheeres wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermittelt. Bei einer internen Überprüfung in einer Kaserne in Wien waren Gegenstände mit nationalsozialistischem Bezug entdeckt und vorläufig sichergestellt worden. Diese befanden sich im Besitz des Mannes, teilte die Polizei am Freitag mit.
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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde in den Morgenstunden die Wohnadresse des Verdächtigen in Oberösterreich durchsucht. Der Verdächtige wurde nicht angetroffen, aber die Ermittler fanden NS-Devotionalien im dreistelligen Bereich, mehrere nicht registrierte Schusswaffen, Munition und Sprengmittel.
Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot ausgesprochen, festgenommen wurde er vorerst aber nicht. Hintergründe werden laut Polizei noch ermittelt.