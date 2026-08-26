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Rekrut bei Schießübung im Nordburgenland leicht verletzt

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Soldat durch Absplitterung verletzt
©HELMUT FOHRINGER, APA, Themenbild
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Ein junger Soldat ist am Dienstag bei Schießübungen am Truppenübungsplatz in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) verletzt worden, bestätigte das Militärkommando Burgenland am Mittwoch auf APA-Anfrage einen Bericht des ORF Burgenland. Ein Projektil dürfte in eine Mauer gegangen sein und dort für Absplitterungen gesorgt haben. Der Rekrut musste im Krankenhaus Eisenstadt ambulant behandelt werden. Untersuchungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet, hieß es.

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Der Soldat dürfte mit einem Sturmgewehr gegen eine Mauer geschossen haben und wurde dann von einem Splitter am Oberschenkel verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Sanitäter wurde er ins Spital nach Eisenstadt gebracht. Dieses konnte er noch am selben Tag wieder verlassen. Alter und Herkunft des jungen Mannes waren nicht bekannt.

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