ABO

Forscher zeigen Nachhall von Hitzewellen auf evolutionäre Fitness auf

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Zurechtkommen mit Hitzestress hängt von Umgebung ab
©APA/Rudolphous/CC-BY-SA-4.0
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Wie sich Hitzewellen längerfristig auf manche Lebewesen auswirken, ist teils noch wenig erforscht. Eine Gruppe an Forschenden mit Beteiligung aus Österreich hat nun im Fachjournal "Royal Society Open Science" gezeigt, wie eine Schneckenart nach viel Hitzestress in verschiedenen Umfeldern zurechtkommt. Wer in der Hitze viel Nachwuchs produzierte, zeigte sich danach auch besser angepasst, wer viel in Wachstum investierte, hatte es später etwas schwerer.

von

News auf Google bevorzugen

Neben der markanten Steigerung der Durchschnittstemperaturen durch den Klimawandel, können auch episodenhaftere und zeitlich kürzere Ausprägungen, wie die extremen Hitzewellen dieses Sommers, durchaus merkliche Auswirkungen auf die Entwicklung von Arten haben. Relativ kurzfristiger Hitzestress könne zu einem evolutionären Faktor werden, wenn Bedingungen herrschen, die am Rande dessen liegen, worauf Vertreter einer Spezies auf längere Sicht genetisch eingestellt sind, heißt es in der Arbeit von Forschenden aus Finnland, der Schweiz und Österreich.

Wie sich die Spitzschlammschnecke () in Folge von Hitzewellen schlägt, hat das Team, zu dem auch Otto Seppälä vom zur Universität Innsbruck gehörenden Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee (OÖ) in Experimenten untersucht. Aus vorherigen Studien wusste man, dass die vor allem in Mittel- und Nordeuropa vorkommenden Tiere auf höhere Temperaturen oftmals mit einem gesteigerten Wachstum und mehr Nachkommen reagieren. Das kann kurzfristig Vorteile bringen, längerfristig aber zum Problem werden, so die Wissenschafterinnen und Wissenschafter.

Um vor allem zu testen, wie die mit einer Gehäusegröße von bis zu sieben Zentimetern vergleichsweise großen Spitzschlammschnecken nach einer Hitzewelle auf unterschiedliche Anforderungen reagieren, setzte das Team die Tiere über zehn Tage im Labor recht hohen Temperaturen um die 25 Grad Celsius aus. Danach kamen sie zur 60-tägigen Langzeitbeobachtung in Umwelten mit niedrigen oder hohen Anforderungen an ihr Immunsystem.

Insgesamt zeigte sich, dass die Umweltbedingungen einen recht großen Einfluss darauf hatten, wie sich die Reaktionen der Tiere in der Hitzewelle später auswirkten, schreiben die Forschenden: Lebten die Tiere nach dem Hitzestress in der Umgebung mit vielen Erregern, zeigten jene mehr evolutionäre "Fitness", die ihre Reproduktionsleistung zuvor am stärksten steigern konnten. Lebten sie nach dem Stress unter weniger schwierigen Bedingungen, hatten jene Individuen längerfristig Vorteile, die in der Hitze nicht übermäßig viele Nachkommen in die Welt setzten. Spitzschlammschnecken, die während der Hitze wiederum sehr viel ins eigene Wachstum investierten, hatten es danach etwas schwerer. Dieser Effekt zeigte sich aber nur in der Gruppe, die stark mit Krankheitserregern konfrontiert war.

Für die Forschenden zeigt dies, dass die Berücksichtigung von verschiedenen Umgebungsbedingungen wichtig ist, um abzuschätzen, wie der Klimawandel evolutionäre Entwicklungswege beeinflussen kann. Es reiche demnach also nicht, die direkten Reaktionen auf Extremereignisse etwa während oder kurz nach ausgeprägten Hitzewellen zu untersuchen, man müsse sich die länger andauernden Effekte in verschiedenen Umwelten danach genauer ansehen.

(S E R V I C E - https://dx.doi.org/10.1098/rsos.260674 )

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Rudolphous/CC-BY-SA-4.0

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
KI-Visualisierung für synthetische Erbgut-Schalter in Mäuseembryo
Technik
KI kann Gene im Hirn, Herz und Gliedmaßen anschalten
Jugendkriminalität: Erneut sind auch geschlossene Unterbringungen Thema
Politik
Kinderpsychiaterin gegen "gefängnisähnliche Unterbringung"
Klima-Strafzahlungen an die EU für Marterbauer ausreichend
Politik
Entwurf zu Klimagesetz so bald als möglich in Begutachtung
74 Prozent der Schüler bewerteten Workshop als gut
Technik
"mental health days"-Workshops in Schulen ziehen positive Bilanz
Grazer Forschende testeten Substanz aus australischem Meerschwamm
Technik
Chronische Entzündungen - Naturstoff aus Schwamm als Hoffnungsträger
.
Technik
Partielle Mondfinsternis am 28. August zu sehen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER