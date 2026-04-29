Das Ranking zur Pressefreiheit verdient wieder Vertrauen

Am Sonntag ist der Welttag der Pressefreiheit. Die UN-Generalversammlung hat ihn 1993 initiiert, um an die unverzichtbare Rolle unabhängiger Medien für Demokratien und den notwendigen Schutz von Journalisten zu erinnern. Dazu erscheint seit 2002 ein Ranking der Staaten. Österreichs Bewertung gleicht einer Achterbahnfahrt. Anfangs nur 26., gelang zum Ende der Dekade sogar zweimal der Sprung in die Top 10. 2022 folgte aber der Absturz von 17 auf 31 – eine Position, die zwei Jahre später noch einmal unterboten wurde.

Trotz berechtigter Kritik an der Regierungsphase von Sebastian Kurz und ihren Auswüchsen war das eher eine aktivistische Abstrafung als objektivierbare Einordnung. Die Platzierung hinter Osttimor, Samoa, Surinam und Moldau sowie direkt vor Mauretanien wirkte absurd. Das hat letztlich aber weniger dem Ansehen von Österreich geschadet als der hiesigen Reputation von Reporter ohne Grenzen (ROG), die für das Ranking verantwortlich sind.