Leitartikel: Wöginger – Einzelfall oder System?

Von wegen Bürgeranliegen. Amtsmissbrauch war es, der ÖVP-Klubchef Gustav Wöginger zu Fall brachte. Das Urteil ist erstinstanzlich und nicht rechtskräftig. Und dennoch ein Rücktritt. Jedenfalls ein Teilrücktritt. Eher Schadensbegrenzung für die Partei als logische Übernahme von Verantwortung.

Aber vielleicht macht das Urteil im „Postenschacher“-Prozess auch etwas mit dem Land. Vielleicht sinkt die Bereitschaft jener, die bisher mitgespielt haben – aus Angst vor Entdeckung und Strafen. Vielleicht wird künftig wieder mehr telefoniert und weniger gechattet. Sicher ist sicher.

Eine echte Systemänderung wäre das freilich noch lange nicht. Ein Schuldspruch als Zeitenwende? Vieles bleibt wohl eher, wie es ist. In einem kleinen Land mit viel Nähe, das Regeln oft biegsam auslegt und das Geschwätz von gestern gerne als lästig abtut. Hört man sich im Nachhall des Urteils um, driftet die Deutung längst wieder auseinander. „Endlich“, sagen die einen. „Ein Bürgeranliegen zur Prüfung weitergeleitet – wo ist das Problem?“, die anderen. Ein oft erstaunlich geringes Unrechtsbewusstsein ist in vielen Köpfen dieses Landes fest einzementiert. Gefälligkeiten als normalste Sache der Welt.