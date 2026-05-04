Postenschacher-Prozess: Wöginger und zwei Mitangeklagte schuldig

ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Beamte sind am Montag im „Postenschacher“-Prozess in Linz wegen Amtsmissbrauchs, die Beamten auch wegen falscher Beweisaussage schuldig gesprochen worden. Sie wurden jeweils zu sieben Monaten bedingt und unbedingten Geldstrafen in der Höhe von 33.840, 22.680 bzw. – Wöginger – 43.200 Euro verurteilt. Die Privatbeteiligten wurden auf den Zivilrechtsweg verwiesen.

Das Gericht sah kein „Bürgeranliegen“, wie Wöginger die Bitte des Bürgermeisters um „ein gutes Wort“ bezeichnet hatte. Das Beweisverfahren habe auch ganz klar ergeben, dass die angeklagten Kommissionsmitglieder den Bürgermeister aus parteipolitischen Motiven bevorzugt hätten, so die Vorsitzende. Sie begründet das u.a. auch mit dem Chatverkehr zwischen einem Kommissionsmitglied und Schmid.